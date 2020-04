Halle Berry revela que Pierce Brosnan a salvou de asfixia em set de '007 - Um Novo Dia Para Morrer'

O público se acostumou a ver Pierce Brosnan salvando o mundo nos filmes de James Bond, mas o ator também já teve um momento heroico na vida real, como quando evitou que a atriz Halle Berry se asfixiasse no set de gravação.

A revelação foi feita pela própria atriz na terça-feira, em entrevista a Jimmy Fallon no programa The Tonight Show, no qual relembrou o incidente com humor e um pouco de vergonha.

"Houve uma vez em que estava fazendo uma cena com Pierce Brosnan em 007 - Um Novo Dia Para Morrer (2002) e eu deveria ser totalmente sexy e tinha que tentar seduzi-lo com um figo. E eu acabei me engasgando com o figo", contou, aos risos.

"Então, ele teve que fazer a manobra de Heimlich. Não foi nada sexy. James Bond, sabe fazer a manobra de Heimlich. Pierce estava lá quando precisei e sempre será uma das minhas pessoas favoritas neste mundo", acrescentou.

Berry se tornou 'Bondgirl' após o sucesso em A Última Ceia (2001), pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz. Um Novo Dia Para Morrer, dirigido por Lee Tamahori, foi o último filme de Brosnan como 007 antes de passar o bastão para Daniel Craig.

A franquia do agente secreto foi notícia neste ano devido ao novo filme, 007 - Sem Tempo Para Morrer, que foi a primeira grande produção de Hollywood a ter o lançamento nos cinemas adiado devido à pandemia de covid-19.

O filme chegará aos cinemas em novembro, ao invés de abril, como inicialmente previsto. O elenco do novo longa-metragem conta com Daniel Craig, Ana de Armas e Rami Malek.