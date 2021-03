Gucci abre arquivo histórico de roupas para filme com Lady Gaga e Adam Driver

A grife italiana de luxo Gucci liberou seu guarda-roupa e seus acessórios para as gravações do filme sobre a história do assassinato do herdeiro da marca, Maurizio Gucci.

O longa, dirigido pelo cineasta Ridley Scott e protagonizado pela cantora Lady Gaga e por Adam Driver, está sendo gravado em diversas cidades da Itália desde o mês passado. Atualmente, o elenco de estrelas, que inclui Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto e Jeremy Irons, está na região da Lombardia.

O filme é baseado no livro de Sara Gay Forden, The House of Gucci, que conta a história do assassinato de Maurizio em 1995, a mando de sua ex-esposa, Patrizia Reggiani.

Recentemente, Reggiani, que foi condenada a 26 anos de prisão por encomendar a morte do ex-esposo, e Patrizia Gucci, filha de Paolo e bisneta do fundador da Gucci, fizeram críticas ao filme.

A ex-socialite, que será interpretada por Lady Gaga, manifestou seu descontentamento com o fato de a cantora não tê-la encontrado para conhecer a personagem que vai representar.

Produzido pela MGM e Scott Free Productions, Gucci está previsto para ser lançado em 24 de novembro.