Grupo Queen animará a cerimônia do Oscar com apresentação ao vivo

LOS ANGELES (Reuters) - A banda de rock britânica Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar no domingo, 24, informaram seus organizadores nesta segunda-feira, 18, na esteira do grande sucesso de Bohemian Rhapsody, indicado ao prêmio de melhor filme.

"Isto é a vida real? Isto é só fantasia? Damos as boas-vindas ao Queen e Adam Lambert ao Oscar deste ano!", anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em sua conta oficial no Twitter.

A banda, cujo falecido vocalista Freddie Mercury é o tema de Bohemian Rhapsody, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa American Idol, nos vocais.

"Queen e @adamlambert SACUDIRÃO VOCÊS", tuitou o grupo em resposta, mencionando a data de 24 de fevereiro da cerimônia do Oscar em Hollywood.

Bohemian Rhapsody recebeu cinco indicações, inclusive de melhor ator para Rami Malek, que interpretou Mercury no filme. O cantor morreu de Aids em Londres em 1991, aos 45 anos de idade.

O filme já rendeu mais de 854 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo e se tornou a cinebiografia musical mais bem-sucedida da história. A academia não disse quais canções o Queen tocará ou quando aparecerá no palco durante a transmissão, que acontecerá sem um apresentador pela primeira vez em 30 anos.

Bohemian Rhapsody não foi indicado por suas canções ou trilha sonora, mas haverá outros shows na ocasião, como Lady Gaga e o ator e diretor Bradley Cooper cantando Shallow, canção de Nasce Uma Estrela indicada a um Oscar, e Bette Midler dando voz a The Place Where Lost Things Go, do filme O Retorno de Mary Poppins, que concorre à estatueta de melhor canção original.

Onde assistir ao Oscar

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2019 será neste domingo, 24, com início às 22h pelo horário de Brasília.

No País, o Oscar será transmitido na TV por dois canais. Na Globo, a transmissão vai iniciar com alguns prêmios já entregues, por começar apenas após o programa Big Brother Brasil 19.

Já o canal pago TNT inicia a transmissão com o tapete vermelho às 21h. A premiação começa às 22h e será transmitida na íntegra.

Para quem gosta de acompanhar o tapete vermelho, o desfile de celebridades que participam da premiação será transmitido pelo canal pago E! a partir das 19h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação minuto a minuto, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.