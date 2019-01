'Green Book' conquista prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores

Apenas duas semanas depois de conquistar três Globos de Ouro, Green Book - O Guia conquistou, no sábado, 19, o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores (PGA), o que aumenta suas chances na corrida pelo Oscar.

A comédia dramática sobre direitos civis estrelada por Mahershala Ali e Viggo Mortensen venceu Roma, Nasce uma estrela, A favorita, Pantera Negra, Infiltrado na Klan, Podres de ricos, Um lugar silencioso, Vice e Bohemian Rhapsody, o ganhador na principal categoria do Globo de Ouro.

Green Book narra a improvável amizade entre Don Shirley, um virtuoso do piano, e seu motorista, Tony Lip, durante um turnê pelo sul dos Estados Unidos da década de 1960, anos de forte segregação racial.

"Não preciso de prêmios", disse o produtor e diretor Peter Farrelly, segundo a revista Variety.

"Isso é como Warren Buffett ganhando na loteria. Estou muito agradecido", completou.

A vitória veio, apesar da recente polêmica em torno do filme, incluindo um tuíte contra os muçulmanos publicado pelo roteirista Nick Vallelonga em 2015. Na semana passada, ele se desculpou.

O mesmo Farrelly esteve na berlinda no início do mês, depois que vários jornais publicaram seu hábito de mostrar o pênis de brincadeira em 1998.

Entre outras categorias, o melhor filme de animação ficou com "Homem-Aranha: No Aranhaverso"; "The Americans" ganhou o melhor drama na televisão; e "The Marvelous Mrs Maisel", o de série de comédia.

O PGA não tem a importância do Globo de Ouro, mas é uma referência mais precisa em relação ao Oscar. Este ano, as indicados serão anunciados em 22 de janeiro, e a cerimônia de entrega das estatuetas acontece em 24 de fevereiro.

Em 29 anos, os vencedores nas principais categorias de ambas as premiações coincidiram 20 vezes, como no ano passado, com "A forma da água".