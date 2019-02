‘Green Book’: Confira o sucesso do filme candidato ao Oscar

Ninguém tinha dado atenção a Green Book – O Guia até ele estrear no Festival de Toronto, em setembro, e imediatamente entrar para os prováveis candidatos do Oscar – uma previsão que se confirmou nesta terça-feira, 22, com as cinco indicações recebidas. O longa também ganhou três Globos de Ouro, de melhor musical ou comédia, roteiro e ator coadjuvante (Mahershala Ali), além do prêmio do Sindicato dos Produtores, um dos principais termômetros para o Oscar.

A estreia de Peter como diretor solo, Green Book baseia-se numa história real dos anos 1960 nos EUA, quando leis de segregação racial ainda estavam em vigor no sul do país. O celebrado pianista Don Shirley (Mahershala Ali, ganhador do Oscar de coadjuvante por Moonlight – Sob a Luz do Luar), negro, contrata o leão de chácara ítalo-americano Tony Lip (Viggo Mortensen) para ser seu motorista e segurança numa turnê pela região.