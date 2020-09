Gravações de 'Avatar' 2 e 3 estão quase concluídas, diz James Cameron

LOS ANGELES — As filmagens de Avatar 2 já terminaram, e 95% das gravações de Avatar 3 também foram concluídas, segundo o cineasta James Cameron. Ele dará continuidade ao universo criado há 13 anos e diz esperar expandi-lo ainda mais com um quarto e um quinto filmes, dependendo da resposta do público.

Embora Avatar 2 não tenha estreia prevista até o final de 2022, Cameron afirmou que já gravou todas as cenas de "live action" e que agora a equipe vai se concentrar na pós-produção, tarefa fundamental para que a sequência esteja à altura do filme original, que recebeu nove indicações ao Oscar em 2010, conquistando as estatuetas nas categorias de melhores efeitos visuais, fotografia e direção de arte.

"Isso não significa que tenho mais um ano para terminar o filme, porque no dia em que entregarmos Avatar 2, começaremos a trabalhar em Avatar 3, disse Cameron durante uma vídeoconferência com Arnold Schwarzenegger transmitida durante o evento em prol do meio ambiente "2020 Austrian World Summit", no dia 17 de setembro, e que só foi divulgada na segunda-feira, 28, pela imprensa americana.

A pandemia do novo coronavírus paralisou as gravações de novos filmes, mas a equipe de Avatar conseguiu contornar as rígidas restrições impostas para entrada na Nova Zelândia graças à concessão de autorizações especiais de acesso à sede das filmagens.

"Temos muita sorte de ter escolhido este como o nosso local de produção anos atrás. Fizemos o primeiro filme aqui na Nova Zelândia, e acontece que é o primeiro ou o segundo melhor país do mundo com a melhor resposta ao coronavírus", elogiou Cameron.

Mesmo assim, como a Disney decidiu adiar a estreia de seus filmes por um ano, Avatar 2 não chegará aos cinemas antes de dezembro de 2022, enquanto o terceiro filme da saga ficará para 2024.

Seguindo a lógica de um intervalo de dois anos entre cada filme, Cameron revelou que, se o público responder positivamente à continuação da saga, há planos para lançar Avatar 4 em dezembro de 2026 e Avatar 5 em 2028.

Avatar (2009), escrito e dirigido por Cameron, conta a história de Jake Sully (Sam Worthington), um veterano da Marinha americana, renegado por ser paraplégico, mas que concorda em substituir seu irmão em uma missão para extrair recursos naturais na lua Pandora, habitada pelo povo Na'vi.

Lá, Jake controla um avatar que se assemelha ao corpo dos nativos e, ao se misturar com eles, passa a integrar a comunidade local e se apaixona por Neytiri (Zoe Saldaña), motivos pelos quais fica dividido entre seguir as ordens de seus superiores e proteger os Na'vi e Pandora da exploração humana.

A produção custou aos estúdios Disney cerca de US$ 237 milhões, e obteve um sucesso tão grande que ostentou o recorde de bilheteria mundial (US$ 2,79 bilhões) até 2019, quando foi desbancada por Vingadores: Ultimato (US$ 2,798 bilhões), filme que também contou com Saldaña no elenco.

Lembre aqui 'Avatar' com o trailer oficial do filme: