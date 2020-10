Gravação de 'Missão Impossível 7' em Veneza é suspensa por suspeita de covid na equipe

As gravações do novo filme da franquia Missão Impossível, com Tom Cruise, foram suspensas em Veneza, na Itália, nesta sexta-feira, 23. Apesar de não ter sido confirmado oficialmente o motivo da paralisação, os figurantes italianos foram informados que havia a suspeita de um caso do novo coronavírus (Sars-CoV-2) entre os norte-americanos.

A equipe de produção desmontou o set que havia sido criado próximo ao Campo San Giacomo dell'Orio e não há informação de quando elas serão retomadas. O jornal La Repubblica diz que cerca de 150 figurantes italianos foram enviados de volta para casa até que se decida pela retomada.

Cruise chegou a Veneza na segunda-feira, 19, e ganhou a simpatia dos moradores locais por ter sido visto passeando e atendendo os fãs. Os curiosos até se reuniram próximo a uma dos pontos da gravação, onde o personagem Ethan Hunk salta de um iate repleto de agentes que o perseguem.

Ainda conforme o jornal italiano, 19 norte-americanos chegaram em Roma entre a segunda e a terça-feira. O que é especulado é que estão sendo aguardados os resultados de uma segunda rodada de exames para confirmar ou não a contaminação para definir a retomada.