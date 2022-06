Grande Prêmio do Cinema Brasileiro: ‘Marighella’ é filme com maior número de indicações; veja lista

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais acaba de divulgar lista com os finalistas do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Marighella, filme dirigido por Wagner Moura, é o longa com maior número de indicações, 17, entre elas Melhor Longa, Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem, Melhor Atriz para Adriana Esteves e Melhor Ator para Bruno Gagliasso e Seu Jorge, que interpreta o personagem-título. Em segundo lugar, está O Silêncio da Chuva, de Daniel Filho, que foi indicado em 11 categorias, entre elas Melhor Direção.

A edição deste ano marca a volta ao formato presencial, que nos dois últimos anos foi realizada virtualmente por conta da pandemia de coronavíus, e o retorno ao Rio de Janeiro, depois de três anos acontecendo em São Paulo. A cerimônia será realizada na Cidade das Artes, no dia 10 de agosto, com transmissão ao vivo na TV pelo Canal Brasil, e também pelo YouTube e pelo Instagram da Academia. A festa tem direção do artista visual Batman Zavareze e roteiro de Bebeto Abrantes.

Os finalistas do GP do Cinema Brasileiro concorrem em 31 categorias e foram escolhidos em votação pelos sócios da Academia. "Essa edição será mais representativa, pois vai marcar o reencontro presencial de todo o setor para celebrar o nosso audiovisual", diz Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

A lista de finalistas de 2022 reúne mais de 200 profissionais indicados, 17 longas-metragens brasileiros e 10 longas estrangeiros. Ao todo, este ano também estão na disputa 15 curtas brasileiros e 18 séries.

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é votado por profissionais das mais diversas áreas do setor que são associados à Academia, entidade aberta a toda a classe. E, como acontece todos os anos, a abertura dos envelopes com os vencedores será auditada pela PwC (a mesma que faz a apuração do Oscar).

Em 2022, foram inscritos mais de mil profissionais nas diferentes categorias, 53 longas de ficção (incluindo infantis e animação), 33 longas documentários, 61 curtas-metragens, 40 séries brasileiras, 35 longas-metragens internacionais, 11 longas ibero-americanos. Os vencedores serão escolhidos no segundo turno, que começa no dia 20 de junho, com votação entre os sócios da Academia.

Também será realizada uma votação do público em uma data que será divulgada em breve e que vai escolher o filme favorito entre os longas brasileiros finalistas de ficção (drama e comédia) e documentário.

Confira a lista completa com os finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022

Melhor Longa-Metragem de Ficção

7 Prisioneiros, de Alexandre Moratto.

Depois a Louca Sou Eu, de Julia Rezende.

Deserto Particular, de Aly Muritiba.

Homem Onça, de Vinícius Reis.

Marighella, de Wagner Moura.

Melhor Longa-Metragem de Comédia

A Sogra Perfeita, de Cris D'Amato

Depois a Louca Sou Eu, de Julia Rezende

O Auto da Boa Mentira, de José Eduardo Belmonte

Quem Vai Ficar com Mário?, de Hsu Chien Hsin

Um Casal Inseparável, de Sergio Goldenberg

Melhor Longa-Metragem Documentário

8 Presidentes 1 Juramento - A História de Um Tempo Presente, de Carla Camurati

Última Floresta, de Luiz Bolognesi

Alvorada, de Anna Muylaert e Lô Politi

Chacrinha, Eu Vim Para Confundir e Não Para Explicar, de Micael Langer e Cláudio Manoel

Cine Marrocos, de Ricardo Calil

Melhor Longa-Metragem Infantil

Turma da Mônica - Lições, de Daniel Rezende

Um Tio Quase Perfeito 2, de Pedro Antônio Paes

Menção Honrosa - Longa-Metragem Animação

Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral

Melhor Direção

Alexandre Moratto por 7 Prisioneiros

Aly Muritiba por Deserto Particular

Anna Muylaert e Lô Politi por Alvorada

Daniel Filho por O Silêncio da Chuva

Daniel Rezende por Turma da Mônica - Lições

Luiz Bolognesi por A Última Floresta

Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

Camila Freitas por Chão

Cesar Cabral por Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente

Déo Cardoso por Cabeça de Nêgo

Iuli Gerbase por A Nuvem Rosa

Madiano Marcheti por Madalena

Wagner Moura por Marighella

Melhor Atriz

Adriana Esteves como Clara por Marighella

Andreia Horta como Mariana por O Jardim Secreto de Mariana

Débora Falabella como Dani por Depois a Louca sou Eu

Dira Paes como Rita por Veneza

Marieta Severo como Ada por Noites de Alface

Melhor Ator

Antonio Saboia como Daniel por Deserto Particular

Bruno Gagliasso como Lúcio por Marighella

Chico Diaz como Pedro por Homem Onça

Irandhir Santos como Omar por Piedade

Seu Jorge como Marighella por Marighella

Melhor Atriz Coadjuvante

Bárbara Paz como Bárbara por Por Que Você Não Chora?

Bella Camero como Bella por Marighella

Carol Castro como Madalena por Veneza

Claudia Abreu como Beatriz por O Silêncio da Chuva

Zezé Motta como Francisca por Doutor Gama

Melhor Ator Coadjuvante

André Abujamra como Nando por 7 Prisioneiros

Augusto Madeira como Mucio por Acqua Movie

Danton Mello como Beto por Um Tio Quase Perfeito 2

Emilio de Mello como Dantas por Homem Onça

Humberto Carrão como Humberto por Marighella

Luiz Carlos Vasconcelos como Branco por Marighella

Rodrigo Santoro como Luca por 7 Prisioneiros

Melhor Direção de Fotografia

Adrian Teijido, ABC por Marighella

Azul Serra por Turma da Mônica - Lições

Cristiano Conceição por Doutor Gama

Felipe Reinheimer, ABC por O Silêncio da Chuva

Gustavo Hadba, ABC por Acqua Movie

Gustavo Hadba, ABC por Veneza

Luis Armando Arteaga por Deserto Particular

Melhor Roteiro Original

Anna Muylaert e Lô Politi por Alvorada

Davi Kopenawa Yanomami e Luiz Bolognesi por A Última Floresta

Henrique dos Santos e Aly Muritiba por Deserto Particular

Hilton Lacerda, Anna Carolina Francisco e Dillner Gomes por Piedade

Thayná Mantesso e Alexandre Moratto por 7 Prisioneiros

Melhor Roteiro Adaptado

Felipe Braga e Wagner Moura - adaptado da obra Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mario Magalhães - por Marighella

Lucia Murat e Tatiana Salem Levy - livremente inspirado na peça teatral Há mais futuro que passado, de Clarisse Zarvos e Daniele Avila Small - por Ana. Sem Título

Lusa Silvestre - inspirado no livro O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia-Roza - por O Silêncio da Chuva

Mariana Zatz e Thiago Dottori - da obra Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa e inspirado na Graphic Novel Lições de Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi por Turma da Mônica - Lições

Miguel Falabella - adaptado peça teatral Venecia, de Jorge Accame - por Veneza

Melhor Direção de Arte

Claudio Amaral Peixoto por 4x100 - Correndo por um Sonho

Fabíola Bonofiglio e Marcos Pedroso por Deserto Particular

Frederico Pinto, ABC por Marighella

Mário Monteiro por O Silêncio da Chuva

Tulé Peake por Veneza

William Valduga por 7 Prisioneiros

Melhor Figurino

Aline Canella por 7 Prisioneiros

Bia Salgado por Veneza

Kika Lopes por O Silêncio da Chuva

Rô Nascimento por Doutor Gama

Verônica Julian por Marighella

Melhor Maquiagem

Adriano Manques por O Silêncio da Chuva

Britney Federline por Deserto Particular

Gabi Britzki por Turma da Mônica - Lições

Martín Macías Trujillo por Marighella

Martín Macías Trujillo por Veneza

Melhor Efeito Visual

Eduardo Schaal, Guilherme Ramalho e Hugo Gurgel por Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente

Emerson Bonadias por O Silêncio da Chuva

Luiz Adriano por Veneza

Marco Prado por Turma da Mônica - Lições

Pedro de Lima Marques por Contos do Amanhã

Saulo Silva por Marighella

Melhor Montagem Ficção

Diana Vasconcellos por O Silêncio da Chuva

Diana Vasconcellos por Veneza

Germano de Oliveira por 7 Prisioneiros

Karen Harley, EDT por Piedade

Lucas Gonzaga por Marighella

Melhor Montagem Documentário

Eva Randolph e Yan Motta por Boa Noite

Idê Lacreta por Zimba

Joana Ventura por 8 Presidentes 1 Juramento - A História de um Tempo Presente

Jordana Berg por Cine Marrocos

Ricardo Farias por A Última Floresta

Vania Debs por Alvorada

Melhor Som

George Saldanha, Alessandro Laroca, Eduardo Virmond Lima e Renan Deodato por Marighella

Jorge Rezende, Miriam Biderman, ABC, Ricardo Reis, ABC e Toco Cerqueira por Turma da Mônica - Lições

Lia Camargo e Tom Myers por 7 Prisioneiros

Marcel Costa, Simone Petrillo e Paulo Gama por O Silêncio da Chuva

Valéria Ferro, Tiago Bittencourt, Daniel Turini, Fernando Henna e Sérgio Abdalla por Acqua Movie

Melhor Trilha Sonora

André Abujamra e Márcio Nigro por Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente

Antonio Pinto por Acqua Movie

Antonio Pinto por Marighella

Berna Ceppas por O Silêncio da Chuva

Cristovão Bastos por Pixinguinha, um Homem Carinhoso

Felipe Ayres por Deserto Particular

Melhor Série Brasileira Animação, De Produção Independente - Tv Paga/Ott

Angeli The Killer - 2ª temporada (Canal Brasil)

Aventuras de Amí - 1ª Temporada (Globoplay)

Os Under-Undergrounds - 2ª Temporada (Nickelodeon)

Planeta Palavra - 1ª Temporada (Discovery +)

Melhor Série Brasileira Documentário, De Produção Independente - Tv Paga/Ott

Abre Alas - 1ª Temporada (Youtube Originals)

Sociedade do Cansaço - 1ª Temporada (GNT)

Som da Rua - 3ª Temporada (Canal Curta)

Transamazônica - Uma Estrada Para o Passado - 1ª Temporada (HBO e HBO GO)

Tu Casa Es Mi Casa - 1ª Temporada (HBO Mundi e HBO GO)

Melhor Série Brasileira Ficção, De Produção Independente - Tv Paga/Ott

Chão de Estrelas - 1ª Temporada (Canal Brasil)

Colônia - 1ª Temporada (Canal Brasil)

Detetives do Prédio Azul - 15ª Temporada (Gloob e Globoplay)

Dom - 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Manhãs de Setembro - 1ª Temporada (Amazon Prime Video)

Sintonia - 2ª Temporada (Netflix)

Melhor Série Brasileira Ficção, De Produção Independente - Tv Aberta

Exterminadores do Além - 1ª Temporada (SBT)

Laboratório Aloprado Tá On - 1ª Temporada (TVE-RS)

Sob Pressão - 4ª Temporada (Globo)

Melhor Curta-Metragem de Animação

Aurora - A Rua Que Queria Ser Um Rio, de Radhi Meron.

Batchan, de Ester Harumi Kawai.

Cenas da Infância, de Kimberly Palermo.

Mitos Indígenas em Travessia, de Julia Vellutini e Wesley Rodrigues.

Solitude, de Tami Martins.

Melhor Curta-Metragem Documentário

A Fome de Lázaro, de Diego Benevides.

Fogo Baixo Alto Astral, de Helena Ignez.

Foi Um Tempo de Poesia, de Petrus Cariry.

Mãe Solo, de Camila de Moraes.

Yaõkwa, Imagem e Memória, de Rita Carelli e Vincent Carelli.

Melhor Curta-Metragem de Ficção

A Máquina Infernal, de Francis Vogner dos Reis.

Ato, de Bárbara Paz.

Céu de Agosto, de Jasmin Tenucci.

Chão de Fábrica, de Nina Kopko.

Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, de Érica Sarmet.

Melhor Filme Ibero-Americano

A Noite do Fogo

Aranha

Coração Errante

Ema

Um Crime em Comum

Melhor Filme Internacional