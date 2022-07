Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abre votação popular para Melhor Filme

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abriu votação para o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular. Concorrem na categoria Voto Popular os 15 filmes finalistas em Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário e Melhor Longa-Metragem Comédia. A escolha é online e pode ser feita clicando aqui.

A entrega do prêmio acontecerá em 10 de agosto no Rio de Janeiro. Realizada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, a maior premiação do audiovisual nacional voltará a ser presencial, depois de dois anos em formato remoto por causa da pandemia.

Ao todo serão 32 prêmios, em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. A Mostra Filmes Finalistas está sendo realizada de forma gratuita no Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba.

Este ano, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro conta com o Apoio da RioFilme, Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (SEGOVI) e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Acompanhamento e Apuração da PwC Brasil.

Conheça os filmes indicados ao prêmio de Melhor Filme na categoria Voto Popular

7 Prisioneiros, de Alexandre Moratto. Produção: Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck e Fernando Meirelles por O2 Filmes, Ramin Bahrani e Alexandre Moratto por Noruz Films.

Depois a Louca Sou Eu, de Julia Rezende. Produção: Mariza Leão por Atitude Produções e Empreendimentos.

Deserto Particular, de Aly Muritiba. Produção: Antonio Gonçalves Junior por Grafo Audiovisual.

Homem Onça, de Vinícius Reis. Produção: Gisela Câmara e Vinícius Reis por Tacacá Filmes.

Marighella, de Wagner Moura. Produção: Bel Berlinck, Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles por O2 Filmes e Wagner Moura por Maria da Fé.

A Sogra Perfeita, de Cris D'Amato. Produção: Sandi Adamiu, Marcio Fraccaroli e André Fraccaroli por Paris Produções.

O Auto da Boa Mentira, de José Eduardo Belmonte. Produção: Luciana Pires, Monica Monteiro e Fátima Pereira por Cine Group.

Quem Vai Ficar com Mário?, de Hsu Chien Hsin. Produção: Virginia Limberger por Sincrocine Produções.

Um Casal Inseparável, de Sergio Goldenberg. Produção: Roberto Berliner por TvZero e Sergio Goldenberg por Trópicos Arte e Comunicação.

8 Presidentes 1 Juramento - A História de Um Tempo Presente, de Carla Camurati. Produção: Carla Camurati por Copacabana Filmes e João Jardim por Fogo Azul Filmes.

A Última Floresta, de Luiz Bolognesi. Produção: Caio Gullane; Fabiano Gullane por Gullane, Lais Bodanzky e Luiz Bolognesi por Buriti Filmes.

Alvorada, de Anna Muylaert e Lô Politi. Produção: Lô Politi por Dramática Filmes, Ivan Melo por Cup Filmes e Anna Muylaert por África Filmes.

Chacrinha, Eu Vim Para Confundir e Não Para Explicar, de Micael Langer e Cláudio Manoel. Produção: Angelo Salvetti, Cosimo Valerio e Altino Pavan por Media Bridge Produções

Cine Marrocos, de Ricardo Calil. Produção: Eliane Ferreira e Pablo Iraola por Muiraquitã Filmes e Ricardo Callil por Olha Só Filmes.