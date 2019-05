Godzilla II: Rei dos Monstros estreia nesta quinta-feira, 30

Millie Bobby Brown pode usar força bruta contra monstros em Stranger Things, mas a atriz adolescente aposta na inteligência para enganar gigantes de 500 pés de altura neste novo filme do Godzilla. Brown faz o papel de Madison Russel, filha de 14 anos de dois cientistas divorciados que se encontram no meio de uma batalha épica em Godzilla: Rei dos Monstros.

"As personagens são completamente diferentes. Uma tem super poderes, a outra não", disse Brown, que faz a misteriosa Eleven, dona de poderes telecinéticos na série Stranger Things. "Eu nunca interpretei uma filha antes, então isso também foi bastante diferente", ela disse. "Geralmente, eu sou adotada, ou órfã, ou algo assim. Eu nunca tive um bom background em nenhum projeto que fiz até hoje".

O filme, que estreia no dia 30 no Brasil, é o primeiro grande papel de Brown no cinema. Vera Farmiga, que faz a mãe de Madison, Dr. Emma Russell, afirmou que Brown é uma profissional que conseguiu pular da TV para a telona de maneira confiante.

"Ela é uma profissional experiente", disse Farmiga sobre Brown, de 15 anos. "Ela é uma estudante. Quando não está na tela, está olhando para ela, estudando tudo. Ela aprende rápido".

Godzilla: Rei dos Monstros é a sequência do reboot de Godzilla lançado em 2014. Dirigido por Michael Dougherty, é o 35º filme da franquia, que começou em 1954.