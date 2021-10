Globo de Ouro acrescenta novos membros em busca de aumentar diversidade

A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) anunciou nesta sexta-feira, 1º, que acrescentou 21 membros novos como parte de seus esforços para diversificar a organização que concede os prêmios de cinema e televisão do Globo de Ouro.

Leia Também Globo de Ouro anuncia novos diretores após polêmicas envolvendo o prêmio

Os acréscimos elevam para 105 o total de membros da HFPA. Entre os novos integrantes, quase metade é formada por mulheres e seis são negros, de acordo com um comunicado da entidade.

Uma investigação do Los Angeles Times publicada em fevereiro revelou que o grupo não tinha negros entre seus 87 membros. O jornal também abordou questões éticas de longa data a respeito do relacionamento estreito entre a HFPA e estúdios de cinema, o que pode ter influenciado a escolha de indicados e vencedores do Globo de Ouro.

A revolta que se seguiu levou a emissora NBC a cancelar a transmissão da edição de 2022 da premiação.

A HFPA prometeu uma série de reformas, inclusive diversificar seus membros e proibir que eles aceitem presentes. Com a nova composição, 18 se identificam como asiáticos, 12 como latinos e nove como originários do Oriente Médio.

O grupo planeja ampliar sua filiação ainda mais no ano que vem, e espera retomar a cerimônia em 2023.