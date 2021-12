Globo de Ouro 2022 anuncia lista de indicados em edição polêmica

O Globo de Ouro anunciou os indicados de sua edição 2022, que está gerando muita polêmica, nesta segunda-feira, 13. A cerimônia de entrega do Globo de Ouro será em 9 de janeiro.

Na tentativa de evitar que atores e produtores indicados rejeitem sua nomeação, a entidade fez um apelo em seu site oficial para que os nomeados se sintam orgulhosos de concorrer a um prêmio que já foi apontado como um dos mais prestigiosos da indústria cinematográfica.

"Nos últimos 78 anos, ficamos felizes de saber que nosso palco foi lar de grandes momentos para vocês. O Globo de Ouro ajudou a descobrir novatos promissores, mudou a trajetória de carreiras inteiras e reconheceu programas e performances vanguardistas", diz o texto. "Passamos décadas levantando as artes em nossos países, noticiando sobre as atuações emocionantes, cômicas e cruas que nos uniram ao longo dos anos. O Globo de Ouro não será exibido na TV em janeiro de 2022, mas nós continuaremos nossa tradição de 78 anos em reconhecer a excelência na TV e nos filmes."

A mensagem continua: "Nós recentemente trouxemos nosso maior e mais diverso grupo de jornalistas, todos animados para votarem pela primeira vez neste ano. Os últimos oito meses foram difíceis, mas temos orgulho das mudanças que fizemos até agora. Usamos esse tempo para refletir sobre os erros do passado e reformar nossa organização para o melhor".

No texto, os integrantes da Hollywood Foreign Press Association (HFPA) afirmam que a entidade fez uma parceria de cinco anos com a NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em tradução livre) para tratar de problemas de diversidade dentro da organização. "As mudanças levam tempo e, embora estejamos avançando bastante e dedicados a seguir isso a longo prazo, não podemos fazer nada sozinhos. Nossa relação com vocês é algo que valorizamos muito. Como vocês talvez não tenham acompanhado todas as atualizações que fizemos, damos boas-vindas à oportunidade de trazê-los para onde estamos hoje. E estamos ansiosos em honrar o melhor do cinema e da televisão em 9 de janeiro de 2022", encerra a mensagem.

Uma reportagem do jornal Los Angeles Times publicada em fevereiro, com dezenas de entrevistados, reforçada dias depois por uma feita independentemente pelo jornal The New York Times, reavivou as denúncias de que a associação aparentava ser facilmente influenciável por viagens, festas, presentes e contatos mais próximos com as celebridades, o que explicaria aberrações como as três indicações para O Turista no passado e as duas neste ano para Emily em Paris, incluindo melhor série de comédia ou musical. As reportagens também trouxeram outras informações.

Como a audiência do Globo de Ouro era uma das maiores para programas não esportivos do canal NBC, os direitos de transmissão têm alto valor. No ano fiscal de 2020, foram US$ 27,4 milhões (cerca de R$ 151 milhões), ante US$ 3,64 milhões (pouco mais de R$ 20 milhões) em 2016-2017. Em outubro do ano passado, a organização tinha cerca de US$ 50 milhões (R$ 276 milhões) em caixa.

Com as acusações divulgadas pelos jornais, as retaliações vieram em cascata. A NBC anunciou que não vai transmitir a cerimônia de 2022, além de Netflix e Amazon divulgarem que estavam cortando laços com a entidade. Já o ator Tom Cruise chegou a devolver as estatuetas que ganhou no passado.

Ao perceber que a situação se tornava cada vez mais complicada, a HFPA anunciou, ao longo desse ano, diversas mudanças em seu estatuto a fim de permitir a entrada de novos membros e estimular a diversidade entre seus associados.

Assim, segundo a entidade, mais de 20 novos membros foram incluídos e pessoas negras foram colocadas em postos responsáveis pela seleção dos novatos. A promessa é que o número de participantes aumente em cerca de 50% até o final de 2022.

Lista de indicados ao Globo de Ouro 2022

Cinema

Melhor filme de drama

Belfast

No Ritmo do Coração

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

​​Melhor filme de musical ou comédia

Cyrano

Não Olhe Para Cima

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

Amor, Sublime Amor

Melhor direção

Kenneth Branagh, por Belfast

Jane Campion, por Ataque dos Cães

Maggie Gyllenhaal, por A Filha Perdida

Steven Spielberg, por Amor, Sublime Amor

Denis Villeneuve, por Duna

Melhor atriz de filme de drama

Caitriona Balfe, por Belfast

Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor

Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs

Ruth Negga, por Identidade

Melhor ator de drama

Mahershala Ali, por Swan Song

Javier Bardem, por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães

Will Smith, por King Richard Criando Campeãs

Denzel Washington, por The Trage of Macbeth

Melhor atriz de musical ou comédia

Marion Cotillard, por Annette

Alana Haim, por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, por Não Olhe Para Cima

Emma Stone, por Cruella

Rachel Zegler, por Amor, Sublime Amor

Melhor ator de musical ou comédia

Leonardo DiCaprio, por Não Olhe Para Cima

Peter Dinklage, por Cyrano

Andrew Garfield, por Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, por Licorice Pizza

Anthony Ramos, por Em Um Bairro em Nova York

Melhor atriz coadjuvante

Caitriona Balfe, por Belfast

Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor

Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard: Criando Campeãs

Ruth Negga, por Identidade

Melhor ator coadjuvante

Ben Affleck, por The Tender Bar

Jamie Dornan, por Belfast

Ciarán Hinds, por Belfast

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração

Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

Melhor trilha sonora

Alexandre Desplat, por A Crônica Francesa

Germaine Franco, por Encanto

Jonny Greenwood, por Ataque dos Cães

Alberto Iglesias, por Madres Paralelas

Hans Zimmer, por Duna

Melhor canção

Be Alive - Beyoncé (King Richard: Criando Campeãs)

Dos Oruguitas - Sebastian Yatra (Encanto)

Down to Joy - Van Morrison (Belfast)

Here I Am (Singin' My Way Home) - Jennifer Hudson (Respect)

No Time to Die - Billie Eilish (007 - Sem Tempo Para Morrer)

Melhor roteiro

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Kenneth Branagh, por Belfast

Jane Campion, por Ataque dos Cães

Adam McKay, por Não Olhe para Cima

Aaron Sorkin, por Being the Ricardos

Melhor filme estrangeiro

Compartment Number 6

Drive My Car

A Mão de Deus

A Hero

Madres Paralelas

Melhor animação

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya e o Último Dragão

Televisão

Melhor série – Drama

Lupin

The Morning Show

Pose

Round 6

Succession

Melhor série - Musical ou Comédia

The Great Hacks

Only Murders in the Building

Reservation

Dogs

Ted Lasso

Melhor série limitada ou filme para TV

Dopesick Impeachment

American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Paul Bettany, por WandaVision

Oscar Isaac, por Scenes from a Marriage

Michael Keaton, por Dopesick

Ewan McGregor, por Halston

Tahar Rahim, por The Serpent

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Jessica Chastain, por Scenes from a Marriage

Cynthia Ervio, por Genius

Aretha Elizabeth Olsen, por WandaVision

Margaret Qualley, por Maid

Kate Winslet, por Mare of Easttown

Melhor ator coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV

Billy Crudup, por The Morning Show

Kieran Culkin, por Succession

Mark Duplass, por The Morning Show

Brett Goldstein, por Ted Lasso

Oh Yeong-su, por Round 6

Melhor atriz coadjuvante em série, série limitada ou filme para TV

Jennifer Coolidge, por The White Lotus

Kaitlyn Dever, por Dopesick

Andie McDowell, por Maid

Sarah Snook, por Succession

Hannah Waddingham, por Ted Lasso

Melhor ator em série de TV - Musical ou Comédia

Anthony Anderson, por Black-ish

Nicholas Hoult, por The Great

Steve Martin, por Only Murders in the Building

Martin Short, por Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Melhor atriz em série de TV - Musical ou Comédia

Hannah Einbinder, por Hacks

Elle Fanning, por The Great

Issa Rae, por Insecure

Tracee Ellis-Ross, por Black-ish

Jean, por Hacks

Melhor atriz em série de TV – Drama

Uzo Aduba, por In Treatment

Jennifer Aniston, por The Morning Show

Christine Baranski, por The Good Fight

Elizabeth Moss, por The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, por Pose

Melhor ator em série de TV – Drama