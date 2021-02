Globo de Ouro 2021: saiba onde assistir

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro será parcialmente presencial e virtual no domingo, 28, devido à pandemia. A festa, que também tem categorias para as produções de TV, abre a temporada de prêmios da indústria cinematográfica em um formato híbrido, com apresentadoras nas duas costas dos Estados Unidos e estrelas em casa.

No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal TNT a partir das 22h (horário de Brasília). A festa também pode ser acompanhada por meio do streaming TNT Go. Além do site, está disponível um aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

O Caderno 2 também fará uma cobertura ao vivo da cerimônia. Será possível acompanhar os principais momentos da premiação com opinião e comentários dos críticos de cinema do Estadão, a partir das 21h30, no link Globo de Ouro no Estadão, no site do Estadão ou na página do Caderno 2.

Como assistir ao pré-show do Globo de Ouro 2021?

Para quem não quer perder nenhum detalhe, o pré-show do 78º Golden Globes será transmitido ao vivo no Twitter a partir das 20h. A atração será comandada pela atriz Sofia Carson e pela repórter Zuri Hall, do Access Holywood, durante 1h30, a partir do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles.

Haverá um painel de discussão sobre os indicados deste ano e sobre os melhores momentos da moda em edições anteriores do evento. O público poderá interagir participando de enquetes e fazendo perguntas na plataforma.

Além disso, Satchel e Jackson Lee, filhos do cineasta Spike Lee e Embaixadores do Globo de Ouro, vão estrear um vídeo autoral, que apresenta o trabalho filantrópico de ambos nas comunidades LGBTQIA + e apoio a uma organização juvenil.

Para quem prefere assistir pela TV, o canal E! Entertainment transmite o tapete vermelho a partir das 20h, direto do Beverly Hilton Hotel.

Essa é a primeira vez que os prêmios do Globo de Ouro serão entregues em duas sedes. No tradicional hotel de Beverly Hills, estará a atriz Amy Poehler como apresentadora, enquanto no Rainbow Room de Nova York a outra mestre de cerimônias, Tina Fey, aparecerá ao lado de celebridades como Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones.

As estrelas, tanto indicados como convidados, terão de acompanhar o show de suas casas e aceitar os prêmios por videoconferência.

Como acontece todos os anos, as cobiçadas estatuetas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) podem reforçar, ou prejudicar, as ambições dos filmes que almejam o prêmio máximo da indústria: o Oscar, que terá sua cerimônia em 25 de abril./ Com informações da AFP