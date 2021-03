Globo de Ouro 2021: Dados preliminares mostram queda de 60% na audiência

A audiência televisiva da cerimônia virtual do Globo de Ouro de Hollywood no último domingo, 28, caiu bruscamente em relação à do ano passado, de acordo com estimativas preliminares na segunda-feira.

Dados da transmissão reportados na segunda-feira pelas publicações The Hollywood Reporter e Deadline mostraram que apenas cerca de 5,4 milhões de norte-americanos assistiram à transmissão de três horas no canal NBC Network.

Os dados preliminares não refletem a audiência na Costa Oeste dos EUA, mas ainda assim indicam uma queda de cerca de 60% em relação às estimativas antecipadas da premiação de 2020.

A NBC ainda não publicou os dados e não retornou um pedido por comentários.

Em 2020, 18,3 milhões de norte-americanos, a menor audiência em oito anos, assistiram à cerimônia do Globo de Ouro pela televisão, de acordo com dados finais da Nielsen.

Por conta da pandemia de coronavírus, o programa de domingo, apresentado por Tina Fey e Amy Poehler, foi majoritariamente virtual, sem tapete vermelho e com a participação de celebridades por vídeo a partir de suas casas ou outras locações.

O drama Nomadland e a comédia Borat: Fita de Cinema Seguinte foram os principais vencedores da noite.