Globo de Ouro 2020: Veja os looks do tapete vermelho

O Globo de Ouro 2020 ocorre neste domingo, 5, no The Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia. Os famosos já começaram a chegar ao tapete vermelho — a cerimônia começa às 22h no horário de Brasília.

A cerimônia do Globo de Ouro 2020 – um dos principais prêmios da indústria do entretenimento depois do Oscar – terá no Brasil transmissão exclusiva do canal pago TNT. A exibição começou às 21h, com o tapete vermelho do Hotel Beverly Hills, em Los Angeles, onde estarão Phelipe Cruz e Carol Ribeiro. Do Brasil, a cerimônia é apresentada por Dane Taranha com comentários de Michel Arouca.

Os assinantes do canal também podem assistir à premiação pelo serviço de streaming TNT GO. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

Tapete vermelho do Globo de Ouro 2020