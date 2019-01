Glenn Close e Rami Malek pavimentam rota para o Oscar

Cada vez mais, os prêmios dos sindicatos ganham destaque na mídia. Antes festas praticamente fechadas, hoje viraram os indicadores mais seguros do Oscar. No ano passado, por exemplo, os quatro vencedores do SAG, Sindicato dos Atores – Frances McDormand (melhor atriz, Três Anúncios para um Crime), Gary Oldman (melhor ator, Destino de uma Nação), Allison Janney (melhor atriz coadjuvante, Eu, Tônia) e Sam Rockwell (melhor ator coadjuvante, Três Anúncios) – venceram o SAG e o prêmio da Academia.

Christian Bale ou Rami Malek? Os dois vencedores do Globo de Ouro – Malek, melhor ator de drama por Bohemian Rhapsody, e Christian Bale, melhor ator de comédia ou musical, por Vice – protagonizaram o primeiro grande duelo da noite de ontem. Malek venceu o prêmio do Sindicato por sua excepcional performance como Freddie Mercury e se converteu em (super)favorito para o Oscar, na noite de 24 de fevereiro.

O outro duelo também foi entre duas vencedoras do Globo de Ouro – Glenn Close, melhor atriz de drama, por A Esposa; Olivia Colman, melhor de comédia ou musical, por A Favorita. Deu Glenn, que também venceu o Critic’s Award e se torna a favorita para o prêmio da Academia, podendo quebrar o que já parecia maldição. É a atriz viva com o maior número de indicações – sete – para a cobiçada estatueta. E ainda houve outra quebra de paradigma – Pantera Negra, que já é o primeiro filme de super-heróis a ser indicado para melhor filme, venceu o prêmio de melhor elenco, consagrando o blockbuster de Ryan Coogler.

Falando em nome do grupo, Chadwick Boseman, que faz o Pantera, disse que não é fácil ser jovem, talentoso e negro. Acrescentou que, mesmo que o filme não tenha transformado a indústria, é muito bom ser amado e reconhecido pelos colegas, e o prêmio era a prova disso. Os prêmios de coadjuvantes de cinema foram para Emily Blunt, por Um Lugar Silencioso, dirigida pelo marido, John Krasinski, e Mahershala Ali, por Green Book – O Guia. Ele também é superfavorito no Oscar da categoria. Poderá ser sua segunda vitória, após o prêmio que recebeu por Moonlight – Sob a Luz do Luar, há dois anos.

O começo da noite foi glorioso para Maravilhosa Sra. Maisel – a série de comédia da Amazon conseguiu emplacar melhor ator (Tony Shalhoub), melhor atriz (Rachel Brosnahan) e melhor elenco na festa do SAG Award em Los Angeles. Em setembro do ano passado, Sra. Maisel levou sete das 11 estatuetas a que concorria no Emmy, o Oscar da TV, e desde então venceu diversos outros prêmios, inclusive os da crítica. Miriam Midge Maisel seria uma pacata dona de casa de Manhattan, se seu talento como comediante de stand-up não transformasse sua rotina diária.

Num discurso veemente e apaixonado, a presidente do SAG, Gabrielle Carteris, destacou o valor da união na defesa dos direitos dos atores, como trabalhadores, a salário e aposentadoria. Vencedor do prêmio de carreira, Alan Alda, um veterano que recusa se aposentar, recebeu seu troféu da mão de Tom Hanks.

​VENCEDORES CINEMA

Melhor Elenco de Filme

Pantera Negra

Melhor Ator

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Melhor Atriz

Glenn Close - A Esposa

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali - Green Book: o Guia

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Um Lugar Silencioso

Melhor Elenco de Dublês em Filme

Pantera Negra

VENCEDORES TV

Melhor Elenco de Série de Drama

This is Us

Melhor Ator em Série de Drama

Jason Bateman - Ozark

Melhor Atriz em Série de Drama

Sandra Oh - Killing Eve

Melhor Elenco de Série de Comédia

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ator em Série de Comédia

Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Atriz em Série de Comédia

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV

Darren Criss - O Assassinato de Gianni Versace: American Crime Story

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV

Patricia Arquette - Escape At Dannemora

Melhor Elenco de Dublês em Série de Comédia ou Drama

Glow