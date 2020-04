'Ghostbusters – Mais Além', 'Uncharted' e outros filmes da Sony Pictures ganham novas datas

A Sony Pictures anunciou nesta quarta-feira, 1.º, novas datas para seus próximos lançamentos no Brasil. Segundo o estúdio, a decisão estratégica tem como "prioridade encontrar o melhor cenário para o variado line-up do estúdio, equilibrando os lançamentos entre 2020 e 2021, em consideração às mudanças no panorama global".

Ghostbusters – Mais Além, o terceiro filme da franquia, passou para o dia 4 de março de 2021. Faterhood, com Kevin Hart, é uma das apostas do estúdio para outubro de 2020, data estimada como o retorno do "hábito de ir ao cinema", segundo o diretor-geral da Sony Pictures Brasil, André Sala.

Um projeto ainda não anunciado da Sony com a Marvel também estreia em outubro de 2020, no dia 1.º. O filme, também com a Marvel, que tem Jared Leto como anti-herói e inicialmente previsto para julho de 2020 passou para 18 de março de 2021.

“Para nós, a experiência de assistir a um filme na sala de cinema lotada é a melhor maneira de vivenciar essas histórias”, disse Sala, em comunicado.

O novo calendário de estreias da Sony Pictures no Brasil: