Gal Gadot, Gina Rodríguez e Mark Hamill serão apresentadores no Oscar

Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran e Zendaya farão parte da lista de apresentadores para a 90ª edição do Oscar, anunciou nesta quarta-feira 21, a Academia de Hollywood em um comunicado.

"Juntos, estes artistas representam alguns dos filmes mais queridos da nossa geração", indicaram Michael De Luca e Jennifer Todd, produtores da cerimônia.

"É uma honra dar a eles as boas-vindas ao palco da 90ª edição do Oscar", acrescenta a nota.

Gal Gadot foi um dos principais nomes de 2017 no cinema por ter estrelado o filme Mulher-Maravilha, papel que repetiu em Liga da Justiça. Após ter estreado a personagem em Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016), a atriz interpretará a heroína pela quarta vez no ano que vem em Mulher-Maravilha 2.

Mark Hamill, Oscar Isaac e Kelly Marie Tran apareceram em Star Wars: Os Últimos Jedi, filme de maior arrecadação no ano passado, enquanto Armie Hammer protagonizou ao lado de Timothée Chalamet Me Chame pelo Seu Nome, indicado ao Oscar de melhor filme.

Por sua vez, Lin-Manuel Miranda após fazer parte do elenco de A Volta de Mary Poppins, enquanto Gina Rodríguez estreia nesta quinta-feira o filme de ficção científica Aniquilação, que também conta com Oscar Isaac.

Além disso, Eva Marie Saint ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Sindicato de Ladrões (1954), filme no qual estreou no cinema e que protagonizou com Marlon Brando.

Wes Studi estreou recentemente Hostiles e em sua carreira aparecem títulos como Avatar, O Último dos Moicanos e Dança com Lobos.

Por último, Zendaya é uma das estrelas do musical O Rei do Show, que arrecadou US$ 350 milhões em todo o mundo.

Previamente, foram anunciados como apresentadores os nomes de Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone e Daniela Vega.

A 90ª edição do Oscar acontecerá em 4 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel