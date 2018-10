Gal Gadot e Armie Hammer estarão juntos em nova adaptação de Agatha Christie para os cinemas

Apesar de não ter agradado tanto à crítica quanto sua versão original, o remake de ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, lançado em 2017 pelos estúdios Fox, ganhará uma continuação com ‘Morte no Nilo’, clássico de Agatha Christie lançado originalmente em 1937. Apesar de ainda não terem revelado seus personagens, Gal Gadot (‘Mulher Maravilha’) e Armie Hammer (‘Me chame pelo seu nome’) já estão confirmados no elenco da produção, que tem previsão de estreia para dezembro do próximo ano.

‘Morte no Nilo’ segue mais uma aventura do detetive Hercules Poirot, que acaba se envolvendo em um assassinato duplo quando está de férias no Egito, durante a década de 1930. Ainda não se sabe se o personagem será novamente interpretado por Kenneth Branagh, mas seu nome já foi confirmado na direção do longa-metragem, repetindo com o roteirista Michael Green a dobradinha iniciada em ‘Assassinato no Expresso do Oriente’.

Essa será a segunda adaptação do livro de Agatha Christie para os cinemas. A primeira, lançada em 1978, foi estrelada por Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith e com Peter Ustinov como o detetive Poirot. A expectativa da Fox com o novo lançamento é repetir o feito alcançado com ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, que rendeu mais de U$350 milhões em bilheteria para o estúdio, tornando-se seu principal título no ano passado.