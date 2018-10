Gael García Bernal lança no México filme sobre roubo de peças arqueológicas

O ator mexicano Gael García Bernal esteve nesta segunda-feira, 15 no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México, para apresentar Museu, um filme que retrata o histórico roubo de 100 peças do patrimônio arqueológico do país há 33 anos.

García Bernal protagoniza com o também mexicano Leonardo Ortizgris o filme ganhadora de Melhor Roteiro no Festival de Berlim. Dirigido por Alonso Ruizpalacios, o filme conta a história de dois estudantes que no Natal de 1985 abalaram o México o perpetrar um roubo inédito.

"Foi uma oportunidade belíssima fazer esse filme, ser convidado a este ato de fé", disse emocionado o ator de 39 anos durante a apresentação do filme que terá sua estreia internacional no México em 26 de outubro.

Museu é a primeira produção original em espanhol do YouTube, e sua estreia na famosa plataforma será realizada depois que o filme chegar aos cinemas nos Estados Unidos, América Latina e Europa, entre novembro e dezembro.