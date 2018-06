Gabriel Luna será o vilão do novo 'O Exterminador do Futuro'

O ator norte-americano Gabriel Luna será o antagonista de Arnold Schwarzenegger, no sexto filme da franquia O Exterminador do Futuro, que contará com James Cameron como produtor.

O novo exterminador, de 35 anos, tem origem mexicana e é mais conhecido pelo papel de Robbie Reyes/Motoqueiro Fantasma, na série Agents of S.H.I.E.L.D (Agentes da S.H.I.E.L.D.).

A sexta obra da franquia Exterminador do Futuro será dirigida por Tim Miller, de Deadpool, e, além de Schwarzenegger, interpretando o ciborgue T-800, e Linda Hamilton, como Sarah Connor.

Além de Luna, o novo filme terá a colombiana Natalia Reyes, com um papel de destaque. Dias atrás, foram confirmados no elenco o ator mexicano Diego Boneta e Mackenzie Davis.

A sexta obra da franquia está prevista para o dia 22 de novembro deste ano e ainda não tem título definido.