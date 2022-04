Fundação de Scorsese lança cinema virtual para exibir filmes restaurados

A Film Foundation, organização sem fins lucrativos fundada por Martin Scorsese dedicada à preservação de filmes, está lançando um cinema virtual para transmitir trabalhos clássicos gratuitamente.

A organização cinematográfica anunciou na sexta-feira, 22, que a Film Foundation Restoration Screening Room será lançada em 9 de maio com a apresentação de Sei Onde Fica o Paraíso, filme de 1945 e dirigido por Michael Powell e Emeric Pressburger. O longa, ambientado na Escócia, foi recentemente restaurado pela Film Foundation e pelos britânicos do Arquivo Nacional do Film Institute.

A sala de projeção virtual apresentará os filmes em forma de evento ao vivo, com longas sendo exibidos em um horário específico e acompanhados de apresentações e conversas. Sei Onde Fica o Paraíso estará disponível por uma janela de 24 horas.

Debate

“Estamos ansiosos para disponibilizar essas belas restaurações para um público amplo”, disse Scorsese, fundador e presidente da Film Foundation, em comunicado. “Muitas dessas apresentações vão trazer restaurações raramente vistas. Eu e outros cineastas vamos compartilhar porque esses filmes são importantes, como eles impactaram nossas vidas e porque é crucial que sejam preservados.”

As exibições acontecerão na segunda segunda-feira de cada mês. Scorsese fundou a Film Foundation em 1990. Desde então, ajudou a restaurar 925 filmes. Seu World Cinema Project restaurou 47 longas de 27 países.