'Frozen 2' lidera bilheterias na América do Norte e bate recorde

O filme Frozen 2, da Disney, liderou as bilheterias na América do Norte, onde o público familiar levou a aventura animada a uma forte estreia com receita de US$ 130 milhões.

A sequência teve desempenho acima das expectativas antes do Dia de Ação de Graças, que deve se transformar em um cenário de férias especialmente lucrativo.

Frozen 2 estabeleceu um recorde de novembro para um filme de animação e se tornou a maior estreia de todos os tempos para a Walt Disney Animation (não incluindo a Pixar). É também o primeiro filme de animação a atingir três dígitos em sua estreia fora do verão no Hemisfério Norte.

No exterior, a aventura animada arrecadou US$ 223 milhões, o que implica uma forte estreia global de US$ 350 milhões. Frozen 2 estreia no Brasil no dia 2 de janeiro de 2020.

Este fim de semana foi de vitória incontestável para a Disney, já que Ford v Ferrari arrecadou US$ 16 milhões, para um total de US$ 57 milhões.

Novo nas telas, A Beautiful Day in the Neighbourhood, da Sony, estreou em terceiro lugar, com US$ 13,5 milhões em 3.235 cinemas, um começo sólido considerando seu orçamento de US$ 25 milhões. Especialistas projetam que o filme terá longa trajetória nos cinemas durante o fim do ano.

Crime sem Saída, da STX, um thriller de suspense estrelado por Chadwick Boseman, ficou em quarto lugar, com US$ 9,2 milhões em 2.665 locais.