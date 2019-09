'Frozen 2' ganha novo trailer e data de estreia

A aguardada sequência das aventuras congelantes de Anna e Elsa já tem data para voltar aos cinemas. A Disney divulgou nesta segunda-feira, 23, o novo trailer do filme Frozen 2, que vai estrear no Brasil no dia 2 de janeiro de 2020.

Produzido pela Walt Disney Animation e distribuído pela Disney, a animação vem para dar continuidade à história do reino de Arendelle e promete solucionar os mistérios deixados pelo primeiro filme, como a origem dos poderes mágicos de Elsa, o motivo de Anna também não possuí-los e ainda o objetivo da misteriosa viagem dos pais, que acabam falecendo.

O trailer retorna à infância de Anna e Elsa com uma história sobre o passado do pai. Com a paz do reino ameaçada, as irmãs vão precisar contar com a companhia de Kristoff, Olaf e Sven para embarcarem em uma viagem até uma antiga floresta de uma terra encantada que poderá salvar Arendelle.

O filme retorna com a equipe que ganhou o Oscar: os diretores Jennifer Lee e Chris Buck, do produtor Peter Del Vecho e os compositores Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Confira o trailer: