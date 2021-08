'Free Guy', com Ryan Reynolds, estreia em primeiro lugar nas bilheterias dos EUA

Apesar das preocupações de que a variante delta manteria os espectadores em casa, a comédia de ação e ficção científica de Ryan Reynolds Free Guy teve um início melhor do que o esperado nas bilheterias nos Estados Unidos.

O filme da Disney e do 20th Century Studios arrecadou 26 milhões de dólares em 4.165 cinemas norte-americanos. Dado seu orçamento de produção acima de 100 milhões de dólares, a venda de ingressos não seria muito para comemorar em tempos pré-pandêmicos, mas não é um resultado ruim, já que uma pandemia varre o globo.

No exterior, Free Guy arrecadou 22,5 milhões de dólares em um total global de 51 milhões de dólares.

Free Guy é um teste interessante para a indústria de exibição de filmes porque está sendo exibido exclusivamente nos cinemas, o que é uma raridade atualmente. Muitos filmes de alto perfil que estrearam durante a pandemia, como Black Widow da Marvel e The Suicide Squad, estavam disponíveis em plataformas de streaming no mesmo dia de sua estreia nos cinemas.

Embora a covid-19 esteja indubitavelmente impedindo as pessoas de visitar seu multiplex local, Free Guy - que é dirigido por Shawn Levy (Stranger Things, Night at the Museum) e coestrelado por Jodie Comer e Taika Waititi - tinha vários fatores trabalhando a seu favor. Graças às fortes críticas e a um CinemaScore "A" do público, teve um boca a boca positivo no fim de semana.

Os outros novos lançamentos nos Estados Unidos neste fim de semana, o suspense da Sony O Homem nas Trevas 2 e o filme biográfico de Aretha Franklin da MGM, Respect, chegaram em linha com as expectativas, embora nenhum tenha feito muito para galvanizar os compradores de ingressos.

A sequência de O Homem nas Trevas garantiu o segundo lugar nas paradas de bilheteria, arrecadando 10,6 milhões de dólares em 3.005 locais em seus primeiros três dias de lançamento. Com um orçamento de $ 15 milhões, é um começo decente mas um declínio acentuado em relação ao seu antecessor, de 2016, que estreou com 26,4 milhões de dólares de arrecadação.

Respect alcançou o quarto lugar, com 8,8 milhões em vendas de ingressos em 3.207 telas nos Estados Unidos e Canadá. O filme, estrelado por Jennifer Hudson como a Rainha do Soul, recebeu críticas boas, mas não ótimas, e pode ter dificuldades para ser lucrativo dado seu custo de 55 milhões de dólares.

Respect terminou o fim de semana atrás de Jungle Cruise da Disney, agora em seu terceiro fim de semana de lançamento. Completando os cinco primeiros lugares está O Esquadrão Suicida, com 7,7 milhões de dólares arrecadados em 4.019 salas de exibição, representando um declínio brutal de 72% em relação ao fim de semana de estréia. (Reportagem de Lisandra Paraguassu)