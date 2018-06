Frances McDormand faz discurso acalorado e de inclusão no Oscar 2018

A atriz Frances McDormand fez um discurso acalorado na noite deste domingo, 4, em Los Angeles, ao receber a estatueta do Oscar de melhor atriz por sua atuação em Três Anúncios Para Um Crime. "Se eu puder ter a honra de ter todas as mulheres indicadas em todas as categorias aqui em pé comigo nesta sala esta noite", pediu a atriz. "Meryl, se você fizer, todas as demais farão", brincou, falando com a atriz com quem concorria na categoria.

"Todas nós temos histórias para contar e projetos para financiar. Não falem conosco sobre isso nas festas esta noite. Nos convidem para seus escritórios daqui uns dias. Ou podem ir aos nossos. O que for melhor. E contaremos tudo sobre eles. Tenho três palavras para deixar com vocês esta noite, senhoras e senhores: cláusula de inclusão", disse Frances.

Como era esperado, Frances levou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Três Anúncios Para Um Crime. No longa, ela interpreta uma mãe em busca de justiça pela morte da filha.