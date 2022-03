Framboesa de Ouro: 'Diana', da Netflix, é o pior filme do ano

O prêmio Framboesa de Ouro, que elege os piores filmes do ano, divulgou os 'vencedores' de sua 42ª edição neste sábado, 26, dia anterior à entrega do Oscar. Diana: O Musical foi o destaque, levando como pior filme e também as categorias de pior diretor, pior atriz, pior atriz coadjuvante e pior roteiro.

Já Space Jam: Um Novo Legado, veio em seguida, com três 'prêmios': pior remake, pior ator e pior casal. A interpretação de Jared Leto em Casa Gucci lhe rendeu o posto de pior ator coadjuvante.

Segundo a organização do 42nd Annual Razzie Award, o prêmio Framboesa de Ouro conta com 1.128 membros votantes distribuídos por 49 Estados norte-americanos e cerca de duas dúzias de outros países. Cada um escolhe cinco concorrentes em cada uma das nove categorias, de forma virtual.

As indicações costumam trazer algumas piadas, como uma categoria criada especialmente para o ator Bruce Willis, ou o prêmio de "pior casal" com críticas à qualidade de alguns longas ou da atuação de alguns atores.

Os vencedores do Framboesa de Ouro 2022

Pior filme

Diana: O Musical

Pior ator

LeBron James (Space Jam: Um Novo Legado)

Pior atriz

Jeanna de Waal (Diana: O Musical)

Pior atriz coadjuvante

Judy Kaye (Diana: O Musical)

Pior ator coadjuvante

Jared Leto (Casa Gucci)

Pior performance de Bruce Willis em um filme de 2021 (Categoria especial)

Bruce Willis (Cosmic Sin)

Pior casal

Lebron James & qualquer personagem de desenho da Warner que ele drible (Space Jam: Um Novo Legado)

Pior remake ou sequência

Space Jam: Um Novo Legado

Pior roteiro

Diana: O Musical - roteiro por Joe DiPietro, música e letras por DiPietro e David Bryan

Pior diretor

Christopher Ashley (Diana: O Musical)

Os indicados ao Framboesa de Ouro 2022

Confira abaixo a lista completa dos indicados ao Framboesa de Ouro em 2022.

Pior filme

Diana: O Musical

Infinito

Karen

Space Jam: Um Novo Legado

A Mulher na Janela

Pior ator

Scott Eastwood (Dangerous)

Roe Hartrampf (Diana: O Musical)

LeBron James (Space Jam: Um Novo Legado)

Ben Platt (Querido Evan Hansen)

Mark Wahlberg (Infinito)

Pior atriz

Amy Adams (A Mulher na Janela)

Jeanna de Waal (Diana: O Musical)

Megan Fox (Meia-Noite no Switchgrass)

Taryn Manning (Karen)

Ruby Rose (Conquista)

Pior atriz coadjuvante

Amy Adams (Querido Evan Hansen)

Sophie Cookson (Infinite)

Erin Davie (Diana: O Musical)

Judy Kaye (Diana: O Musical)

Taryn Manning (Every Last One of Them)

Pior ator coadjuvante

Ben Affleck (O Último Duelo)

Nick Cannon (Os Renegados)

Mel Gibson (Dangerous)

Gareth Keegan (Diana: O Musical)

Jared Leto (Casa Gucci)

Pior performance de Bruce Willis em um filme de 2021 (Categoria especial)

Bruce Willis (American Siege)

Bruce Willis (Apex)

Bruce Willis (Cosmic Sin)

Bruce Willis (Deadlock)

Bruce Willis (Fortress)

Bruce Willis (Meia-Noite no Switchgrass)

Bruce Willis (Out of Death)

Bruce Willis (Survive the Game)

Pior casal

Qualquer membro do elenco desajeitado & qualquer número musical pessimamente letrado ou coreografado (Diana: O Musical)

Lebron James & qualquer personagem de desenho da Warner que ele drible (Space Jam: Um Novo Legado)

Jared Leto & seu rosto de latex de 17 libras, suas roupas ou seu acento ridículo (Casa Gucci)

Ben Platt & qualquer outro personagem que age como se Platt cantando 24 horas por dia, sete dias por semana, fosse normal (Querido Evan Hansen)

Tom & Jerry (também conhecidos como 'Comichão e Coçadinha' (Tom & Jerry: O Filme)

Pior remake ou sequência

Karen (Remake de Cruella deVil)

Space Jam: Um Novo Legado

Tom & Jerry: O Filme

Twist (Remake of Oliver Twist)

A Mulher na Janela (Rip-Off de Janela Indiscreta

Pior diretor

Christopher Ashley (Diana: O Musical)

Stephen Chbosky (Querido Evan Hansen)

"Coke" Daniels (Karen)

Renny Harlin (Os Desajustados)

Joe Wright (A Mulher na Janela)

Pior roteiro

Diana: O Musical - roteiro por Joe DiPietro, música e letras por DiPietro e David Bryan

Karen - escrito por "Coke" Daniels

Os Desajustados - roteiro por Kurt Wimmer e Robert Henny

A Mulher na Janela - roteiro por Tracy Letts, do romance de A.J.Finn