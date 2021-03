Framboesa de Ouro 2021: Anne Hathaway e Robert Downey Jr. estão entre indicados; veja a lista

Foram anunciados na sexta, 12, os indicados ao Framboesa de Ouro 2021. A tradicional premiação, que diverte o púbblico com as escolhas dos piores do ano, antecede o Oscar, maior festa do cinema. Entre os escolhidos, destacam-se os filmes Dolittle e 365 Dias, com seis indicações cada um, além do de Mulher-Maravilha 1984.

Entre os intérpretes, Anne Hathaway está indicada por dois filmes, A Última Coisa que ele Queria e Convenção das Bruxas, o mesmo acontecendo com Katie Holmes – Boneco do Mal 2 e O Segredo: Ouse Sonhar. O astro de Homem de Ferro Robert Downey Jr. foi lembrado por sua atuação em Dolittle.

Os vencedores do Framboesa serão conhecidos no dia 24 de abril, um dia antes do aguardado Oscar 2021.

Com finalidade oposta ao Oscar, o Framboesa de Ouro foi criado nos anos 1980 pelo publicitário John Wilson, que teve a ideia após ficar revoltado com a baixa qualidade de algumas produções. Começou como um evento pequeno, entre poucos conhecidos e, ano a ano, foi crescendo em números de votantes e ganhou a simpatia de público.

A estatueta que simboliza o temido prêmio é feita de plástico sobre um filme super-8 pintado de tinta dourada.

Framboesa de Ouro

Na história do Frambosea, alguns premiados se destacam. Sylvester Stallone, por exemplo, já recebeu 20 indicações e ganhou 7 prêmios (somente nas categorias de pior ator/pior ator coadjuvante, incluindo, pior ator do século e da década de 80). Madonna, por sua vez, soma 12 indicações e com 8 prêmios (somente nas categorias de atuação; incluindo, pior atriz do século, e indicação como pior atriz das décadas de 80 e 2000).

Em 2010, Sandra Bullock viveu dois momentos distintos em sua carreira. Ela foi premiada com o Framboesa por sua atuação no filme Maluca Paixão, e fez questão de ir à festa receber sua estatueta. E, na noite seguinte, venceu o Oscar de melhor atriz por Um Sonho Possível.

Confira a lista completa:

Pior Filme

365 Dias

Absolute Proof

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Music

Pior Ator

Robert Downey Jr – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 Dias

Adam Sandler – O Halloween do Hubie

David Spade – A Missy Errada

Pior Atriz

Anne Hathaway – A Última Coisa que ele Queria e Convenção das Bruxas

Katie Holmes – Boneco do Mal 2 e O Segredo: Ouse Sonhar

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – A Missy Errada

Anna-Maria Sieklucka – 365 Dias

Pior Atriz Coadjuvante

Glenn Close – Era Uma Vez Um Sonho

Lucy Hale – A Ilha da Fantasia

Maggie Q – A Ilha da Fantasia

Kristen Wiig – Mulher-Maravilha 1984

Maddie Ziegler – Music

Pior Ator Coadjuvante

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – A Máscara de Ferro

Bruce Willis – Breach, Hard Kill e Sobreviver à Noite

Pior Combinação em Tela

Maria Bakalova e Rudy Giuliani – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Robert Downey Jr. e seu sotaque nada convincente – Dolittle

Harrison Ford e seu cachorro totalmente falso – O Chamado da Floresta

Lauren Lapkus e David Spade – A Missy Errada

Adam Sandler com voz irritante – O Halloween do Hubie

Pior Diretor(a)

Charles Band – por três filmes Barbie e Kendra Storm

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – 365 Dias

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Era Uma Vez Um Sonho

Sia – Music

​Pior Roteiro

365 Dias

Barbie e Kendra Storm - três filmes da franquia

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Era Uma Vez Um Sonho

Pior Sequência, Remake ou Cópia

365 Dias (remake polonês de 50 Tons de Cinza)

Dolittle (remake)

A Ilha da Fantasia (releitura)

O Halloween do Hubie (cópia de O Bobo e a Fera)

Mulher-Maravilha 1984 (sequência)