Fox lança caixa de DVDs de "Guerra nas Estrelas" A caixa de DVDs com os três primeiros filmes da saga Guerra nas Estrelas será lançada terça-feira pela FOX e traz também o documentário O Império dos Sonhos, que desvenda vários detalhes da trama, como por exemplo o nome do personagem Luke Skywalker, que deveria chamar-se Luke "Starkiller" e ser um anão, ou ainda como foi feito o zumbido do sabre de luz: nada mais que o barulho da interferência da TV em um fio de rádio desencapado. No Brasil, vai o pacote vai custar R$149. Ainda na terça-feira, o jogo Star Wars Battlefront chega para computadores e consoles PlayStation 2, da Sony, e X-Box, da Microsoft. Tudo funciona como parte da publicidade antecipada do terceiro episódio da série, Guerra nas Estrelas - A Vingança de Sith, que estréia em 19 de maio de 2005 nos EUA e no dia seguinte no Brasil. Os filmes que compõem a caixa são Guerra nas Estrelas: Episódio IV - Uma Nova Esperança, Guerra nas Estrelas: Episódio V - O Império Contra-Ataca, Guerra nas Estrelas: Episódio VI - O Retorno de Jedi. Lançados originalmente em 1977, 1980 e 1983, a versão dos DVDs é a remasterizada digitalmente em 1997. Mas a maior novidade fica por conta do documentário de duas horas e meia e o restante de extras que aparecem no quarto DVD. Como se fosse um imenso making of da produção da trilogia original, revela os detalhes e ainda traz o depoimento de 40 participantes dos filmes, entre diretores (George Lucas dirigiu somente Uma Nova Esperança e os novos filmes), especialistas e o elenco. O Império dos Sonhos mostra como foi difícil para George Lucas vender a idéia de um filme de ficção científica justamente numa época em que eles andavam em baixa. Os estúdios Warner e Universal rejeitaram o roteiro de Lucas, já com dois filmes no currículo. Somente a Fox, por intermédio do executivo Alan Ladd Jr, apostou no projeto (em boa parte graças aos desenhos de John Barry, que traduziram muito bem a visão de Lucas). Mesmo assim, a crença em Star Wars era tão baixa que a Fox deixou todos os direitos de merchandising e de possíveis seqüências nas mãos do cineasta. Hoje, Lucas fatura bilhões de dólares com a venda de produtos relacionados à saga. Os fãs que não agüentarem esperar até o dia 21, podem comprar a caixa um dia antes, na Fnac Pinheiros a partir das 20 horas. Hoje e amanhã, o canal pago A&E Mundo vai exibir, às 22 horas, o documentário em versão reduzida.