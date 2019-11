'Ford vs. Ferrari' chega em 1º nas bilheterias da América do Norte

Drama histórico de automobilismo da Disney, Ford vs. Ferrari deixou os adversários comendo poeira e acelerou a US$ 31 milhões de bilheteria na América do Norte.

Dirigido por James Mangold e estrelando Christian Bale e Matt Damon, Ford vs. Ferrari estreou além das expectativas, graças a um forte boca a boca de espectadores. No entanto, essa venda de ingressos não foi suficiente para compensar estreias decepcionantes de outros novos filmes notórios, As Panteras e A Grande Mentira, fazendo com que a bilheteria doméstica ficasse 6% abaixo em relação ao ano passado, segundo o Comscore.

A comédia de ação da Sony, As Panteras, saiu com desanimadores US$ 8,6 milhões, ficando em terceiro lugar, atrás do drama de guerra da Lionsgate, Midway - Batalha em Alto Mar (US$ 8,75 milhões) e pouco à frente do filme de família da Paramount, Brincando com Fogo (US$ 8,5 milhões).

Enquanto isso, o thriller da Warner, A Grande Mentira, mal ficou entre os dez primeiros, com apenas US$ 5,6 milhões de dólares em 2.439 cinema.

Ford vs. Ferrari seduziu o público masculino mais velho: homens representaram 62% da venda de ingressos, com quase 80% acima de 25 anos. O público deu uma rara nota A+ no CinemaScore, sinal de que o drama de corrida deve ter vida longa nos cinemas.