FKA Twigs processa Shia LaBeouf por abuso e agressão

A cantora FKA Twigs processou o ator Shia LaBeouf por agressão e abuso físico e mental, segundo informou o portal de notícias sobre celebridades TMZ.

O processo, aberto na Suprema Corte de Los Angeles, também afirma que o ator, que foi noivo da cantora durante menos de um ano, a contagiou, conscientemente, com uma doença sexualmente transmissível.

"Gostaria de ser capaz de criar uma conscientização sobre as táticas que os abusadores usam para te controlar", declarou a artista ao jornal The New York Times.

Em entrevista ao mesmo jornal, LaBeouf disse "não ter desculpas" para seu alcoolismo e agressividade.

"Fui abusivo comigo mesmo e com todos ao meu redor durante anos. Tenho um histórico de machucar as pessoas mais próximas a mim. Estou envergonhado desse histórico e sinto muito por aqueles que machuquei", comentou.

O processo inclui uma longa lista de supostas agressões e comportamentos machistas de LaBeouf. Por ejemplo, FKA Twigs contou que, em 2019, o ator dirigia em alta velocidade e sem cinto de segurança quando ameaçou bater com o carro caso ela não dissesse que o amava.

Em seguida, quando pararam em um posto de gasolina, LaBeouf, segundo o relato da cantora, a agrediu e a empurrou contra o carro antes de obrigá-la a entrar novamente no veículo para que continuassem a viagem.

FKA Twigs também menciona no processo episódios nos quais o ator supostamente a agrediu até deixá-la com hematomas. Segundo ela, LaBeouf não gostava que ela falasse com camareiros nem olhasse para eles, motivo pelo qual olhava para o chão quando homens se aproximavam.

De acordo com a cantora, LaBeouf impôs regras de quantas vezes ela deveria beijá-lo por dia. Ela também detalhou que ele sempre dormia com uma pistola carregada perto da cama, motivo pelo qual a artista tinha medo de ir ao banheiro no meio da noite, com receio de que o ator pensasse ser um invasor.

Karolyn Pho, outra ex-namorada de Labeouf, afirmou ao The New York Times que o ator se comportava de maneira similar com ela.

FKA Twigs e Shia LaBeouf se conheceram durante as gravações de Honey Boy (2019), filme escrito e protagonizado por ele.