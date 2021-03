Fim de semana em casa: o que ver no streaming

Com São Paulo de volta à fase vermelha, os cinemas estão novamente fechados a partir de amanhã. Mas não faltam opções de filmes para assistir em casa.

Raya e o Último Dragão

O filme estreia nos cinemas que estiverem abertos no Brasil, mas também chega diretamente ao Disney+. Só que é preciso pagar um extra de R$ 69,90 para poder ver, de hoje até o dia 19. A partir de 23 de abril, estará disponível sem custo extra para assinantes da plataforma.

A animação da Disney dirigida por Don Hall e Carlos López Estrada se passa no fictício mundo de Kumandra, que fica no Sudeste Asiático e foi dividido entre vários territórios hostis entre si depois do desaparecimento dos dragões. O líder de um dos países, Benja (Daniel Dae Kim), tenta fazer uma aproximação com os outros. Mas a reunião dá muito errado, e uma força maléfica acaba sendo liberada, transformando Benja e muitas outras pessoas em estátuas.

Sua filha Raya (Kelly Marie Tran) sai em busca do último dragão, Sisu (Awkwafina), que pode recuperar a mágica no mundo, tendo como companhia Tuk Tuk, seu animal de estimação. Raya vai precisar de muita ajuda. O problema é que, ferida pela traição sofrida pelo pai, não consegue confiar em ninguém. No Disney+.

Notturno

Exibido no último Festival de Veneza, o novo filme de Gianfranco Rosi mostra o drama dos civis afetados pela guerra, pela interferência estrangeira, por regimes autocráticos e pelo terror do Estado Islâmico. Rosi, vencedor do Urso de Ouro em Berlim com Fogo no Mar e do Leão de Ouro em Veneza com Sacro GRA, filmou desta vez na Síria, no Líbano e no Iraque, capturando imagens que refletem a solidão e o trauma das pessoas, expostos nos desenhos infantis de crianças torturadas ou no choro das mães que perderam seus filhos. O documentário foi escolhido pela Itália para ser o representante do país no Oscar internacional, mas não foi selecionado. No MUBI.

OUTROS DESTAQUES

Um Príncipe em Nova York 2

Dir. Craig Brewer. Mais de 30 anos depois de “Um Príncipe em Nova York” (1988), Akeem Joffer (Eddie Murphy) e seu fiel escudeiro Semmi (Arsenio Hall) estão de volta. Só que agora, em vez de ir para Nova York, o agora rei traz a Zamunda seu suposto filho e herdeiro, Lavelle (Jermaine Fowler). Mas a verdade é que Akeem já tem três filhas, Meeka (KiKi Layne), Omma (Bella Murphy) e Tinashe (Akiley Love), todas inteligentes e capazes. A partir de hoje (5), no Amazon Prime Video.

O Samba É Primo do Jazz

Dir. Angela Zoé. Neste documentário sobre sua vida e carreira, a cantora Alcione fala de suas referências musicais, sua relação com a família e os amigos e seu espaço na música brasileira. No Net Now, Vivo Play e Oi Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Looke.

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Esta refilmagem do longa de mesmo nome traz Anne Hathaway no papel de Grande Rainha Bruxa, feito por Anjelica Huston em 1990. Tentando proteger o neto (Jahzir Bruno) das bruxas da cidade, uma avó (Octavia Spencer) vai com ele para um hotel, sem saber que lá haverá uma Convenção das Bruxas, que transformam o garoto em rato. Disponível para compra no Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.

O Corcunda de Notre Dame

Dir. William Dieterle. Charles Laughton faz Quasímodo, e Maureen O’Hara é Esmeralda nesta adaptação de 1939 do romance de Victor Hugo que foi o único filme apresentado no primeiro Festival de Cannes, cancelado quando Adolf Hitler invadiu a Polônia no dia de início do evento. No Belas Artes à la Carte.

Meu Ex É um Espião

Dir. Susanna Fogel. Nesta comédia, Audrey (Mila Kunis) descobre que seu ex-namorado, Drew (Justin Theroux), é um espião. Junto com sua melhor amiga Morgan (Kate McKinnon), ela se vê envolvida numa trama de espionagem global. No Telecine.

Com Todo Meu Coração

Dir. Joshua Leonard. O adolescente Marcus (Charlie Plummer) e sua mãe Margaret (Marisa Tomei) têm dificuldades de lidar com o luto da morte de Steve (Timothy Olyphant). No iTunes, Apple TV, Vivo Play, Google Play, YouTube Filmes, Now e Looke.

Um Amor Proibido

Dir. Arnold de Parscau. Por causa da estudante de piano Margaux, que vive na ilha de Bali, o jovem Eka resolve aprender a compor música. No Cinema Virtual.