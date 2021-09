Filmes 'Top Gun' e 'Missão Impossível' têm lançamento adiado de novo por covid

A Paramount Pictures adiou o lançamento dos filmes Top Gun: Maverick até maio de 2022 e Missão Impossível 7 até setembro de 2022, ambos com Tom Cruise como protagonista, informou um porta-voz do estúdio da ViacomCBS na quarta-feira, 1º.

O adiamento ocorre em meio ao aumento de infecções por covid-19 nos Estados Unidos.

A sequência de Top Gun, que foi adiada várias vezes durante a pandemia, estava marcada para estrear nos cinemas em 19 de novembro. O lançamento agora acontece na data em que estava agendada a estreia de Missão Impossível 7, no fim de semana do feriado do Memorial Day nos EUA.

Assista ao trailer:

Os estúdios têm alterado seus cronogramas conforme tentam avaliar quando o público voltará aos cinemas. A variante Delta do coronavírus interrompeu o tão aguardado retorno.

Jeff Bock, analista sênior de mídia da Exhibitor Relations Co, considerou a decisão da Paramount sobre Top Gun uma "jogada inteligente".

"A Paramount precisa que seja um grande sucesso mundial. O mercado global não está pronto ainda", escreveu Bock no Twitter.

Assita ao trailer: