Filmes restaurados de Chaplin serão lançados mundialmente nos cinemas

LONDRES - Um século após The Kid, o primeiro longa-metragem dirigido e estrelado por Charles Chaplin, alguns dos mais aclamados filmes do grande comediante da era do cinema mudo estão sendo restaurados para serem lançados mundialmente nos cinemas.

O estúdio francês de cinema mk2 e a distribuidora Piece of Magic anunciaram uma parceria para marcar o centenário. As restaurações em 2K e 4K da companhia sediada em Paris incluem clássicos de Chaplin como Em Busca do Ouro, Luzes da Cidade, O Circo, Tempos Modernos e O Grande Ditador.

O estúdio mk2 pretende lançar a restauração em 4K de The Kid na França durante o outono no Hemisfério Norte, enquanto a Piece of Magic vai trabalhar com sua cadeia de exibidores para lançar esse e outros filmes em cerca de 50 territórios, além de colaborar com parceiros de distribuição do mk2.

“Em 1921, The Kid confirmou o estrelato e de Chaplin e as suas extraordinárias habilidades na arte cinematográfica”, afirmou o executivo do mk2 Nathanaël Karmitz.

"É adequado que nesse ano, em parceria com a Piece of Magic, nós devolvamos Chaplin aos cinemas ao redor do mundo e continuemos a manter o legado de seu trabalho, celebrando sua modernidade e as emoções que permanecem atuais."

As duas empresas afirmaram que haveria novos pôsteres e trailers "pensados para o público contemporâneo" a fim de marcar a efeméride.