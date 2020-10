Filmes para entrar no clima do Halloween

Halloween é de algum modo uma das coisas menos assustadoras neste mês, portanto compreendemos se você não quiser assistir a um filme de horror no momento (Se quiser, porém, abaixo segue uma lista para você).

Eu me incluo entre os que preferem comemorar o feriado este ano assistindo alguma coisa mais banal ou fofa com um toque fantasmagórico. Independente da proporção de banalidade, fofura ou fantasmagoria, concordamos que filmes de Michael Myers & Co não são bem-vindos.

Abaixo uma dezena de filmes tipo para assistir no momento. (Note que esta lista omite os filmes alugados e inclui apenas títulos disponíveis nos serviços de streaming, sem custo adicional.

A Família Adams (1991)

No serviço de streaming da Amazon, é um clássico que não é necessário descrever porque é perfeito para o Halloween, não acha? Mas se por alguma razão você sente necessidade de uma Família Adams animada pode assistir no Hulu.

Os sete suspeitos (1985)

Na Amazon, este filme pode ser uma escolha para os que têm preenchido suas horas na quarentena em jogos de tabuleiro com amigos e familiares. Como A Família Adams, é estrelado por Christopher Lloyd, o rei do Halloween, junto com outros como Tim Curry, Eileen Brennan e Madeline Kahn.

Haloweentown (1998)

Streaming no Disney +, este é o notável filme original da Disney Channel envolvendo tudo o que de arrepiar. Claro que o canal colocou também outros filmes como Twitches – As bruxinhas Gêmeas, O Fantasma do Megaplex, mas para os millenials de uma certa idade, Marnie Piper (interpretada por Kimberly J. Brown) sempre será a primeira escolha.

Abracadabra (1993)

No Disney +, este filme foi arrasado pelos críticos como “uma confusão total” e “quase tão divertido como comemorar o Mardi Gras sob a influência de milho doce”. Mas continua um filme amado até hoje, talvez graças à ideia de Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy no papel de bruxas.

O Halloween do Hubie (2020)

Na Netflix, este não é um filme totalmente ruim. Adam Sandler prometeu produzi-lo depois de ter sido esnobado pelo Oscar por seu filme Jóias Brutas. É uma história com Sandler no papel de um homem chamado Hubert Dubois que é simplesmente simpático demais para os moradores malvados do local. O filme é estrelado também por Ray Liotta em uma das suas melhores atuações desde Bee Movie – A História de uma Abelha e os comerciais do Chantix (medicamento para tratar tabagismo).

James e o Pêssego gigante (1996)

No Disney +, é uma adaptação de Roald Dahl produzida por Tim Burton, o que significa que é mais excêntrico do que poderia se esperar de um filme de animação da Disney. Afinal ele começa estabelecendo que os pais do protagonista foram comidos por um rinoceronte.

O serviço de entregas da Kiki (1989)

Este é um dos muitos filmes do Studio Ghibli disponíveis no HBO Max, serviço da WarnerMedia lançado este ano. É sobre uma bruxa adolescente que se muda para uma bela cidade costeira para aperfeiçoar seus poderes e apresenta seu adorável gato falante Jiji.

A Pequena Loja dos Horrores (1986)

O filme está no HBO Max e é sobre um empregado nerd de uma floricultura cuja planta carnívora Venus não só fala, mas vive de sangue humano. É estrelado por Rick Moranis, que recentemente esteve nos noticiários por ter sido atacado ao acaso em Nova York (felizmente ele passa bem). O que não deve ser uma grande loja de horrores?

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Na Disney +, o filme acompanha Jack Skellington, o rei de Halloween Town que atravessa um portal para o que seria o equivalente do Natal. Não é um filme “fofo” no sentido tradicional e na verdade tem algumas semelhanças com Batman, o Retorno, o bizarro filme de Burton (streaming no HBO Max) que também tem seu lugar nos feriados.

The Rocky Horror Picture Show (1975)

Disponível no Hulu, é o tipo de experiência divertida, atroz, que normalmente recomendaria para uma sessão de cinema à meia noite, mas, infelizmente, não vivemos em tempos normais. E estamos em casa.

Scooby-Doo (2002)

Na HBO Max, o filme de ação reúne a gangue num lugar chamado Spooky Island onde eles têm de investigar uma série de mistérios paranormais. Este é apenas um dos muitos filmes da turma do Scooby disponíveis na plataforma, incluindo o lançamento na pandemia de Scooby!.

O Que Fazemos nas Sombras (2014)

No Hulu Live TV e Kanopy, o filme é um falso documentário escrito e dirigido por Jemaine Clement e Taika Waititi, que traz vampiros se debatendo com a vida moderna. O filme cult foi adaptado para uma série do canal FX no ano passado, de modo que os absurdos não devem parar na marca dos 90 minutos.

