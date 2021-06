Filmes nacionais e uma vaca são destaques da semana

O cinema brasileiro domina a semana, com a estreia de três produções: Quem Vai Ficar com Mário?, AcquaMovie e AmarAção. Mas também chegam às salas dois filmes dirigidos por mulheres: First Cow – A Primeira Vaca da América, de Kelly Reichardt, que foi selecionado para a competição do Festival de Berlim de 2020, e Eu Estava em Casa, Mas..., pelo qual Angela Schanelec levou o Urso de Prata de direção no ano anterior.

Só no sábado, Dia dos Namorados, também há a pré-estreia da celebração da vida que é Em um Bairro de Nova York, de Jon M. Chu (Podres de Ricos), versão do primeiro musical de Lin-Manuel Miranda.

No streaming, as cineastas do sexo feminino também aparecem com força, com Shiva Baby, A Bela e os Cães, Juventude e Santa Maud.

PRÉ-ESTREIA

Em um Bairro de Nova York

Dir. Jon M. Chu. No Dia dos Namorados, algumas salas exibem a versão cinematográfica do primeiro musical de Lin-Manuel Miranda. Anthony Ramos, que fez John Laurens e Philip Hamilton em Hamilton, volta a trabalhar com Miranda, no papel de um jovem imigrante cheio de sonhos.

Espiral: O Legado de Jogos Mortais

Dir. Darren Lynn Bousman. No novo capítulo da franquia, Chris Rock é o Detetive Ezekiel Banks, que precisa investigar a morte de seu amigo ao lado de um novato, William Schenck (Max Minghella). A suspeita é que o assassino seja um imitador de Jigsaw. Banks acaba recorrendo à ajuda de seu pai, Marcus (Samuel L. Jackson), o antigo chefe da polícia.

ESTREIAS

Quem Vai Ficar com Mário?

Dir. Hsu Chien. Mário (Daniel Rocha) finalmente resolve visitar sua família conservadora e contar para seu pai que mora com o namorado (Felipe Abib). Mas seus planos acabam sendo atrapalhados.

Acqua Movie

Dir. Lírio Ferreira. Cícero (Antonio Haddad) convence a mãe, Duda (Alessandra Negrini), a viajar de São Paulo até Pernambuco para depositar as cinzas de seu pai no lugar onde ele nasceu.

AmarAção

Dir. Eric e Marc Belhassen. Nesta comédia romântica, Erick (Eric Belhassen) acredita ter sido enfeitiçado pela ex, porque continua ouvindo sua voz mesmo depois da separação. Seu melhor amigo Caco (Caco Ciocler), que também se separou, vai tentar recuperar sua mulher com magia.

First Cow – A Primeira Vaca da América

Dir. Kelly Reichardt. No Estado do Oregon, no século 19, o cozinheiro viajante Otis Figowitz (John Magaro) fica amigo do imigrante chinês King-Lu (Orion Lee) e, juntos, eles roubam leite da única vaca da região. O filme disputou o Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2020.

Eu Estava em Casa, Mas...

Dir. Angela Schanelec. Um adolescente de 13 anos desaparece e reaparece uma semana depois, sujo e diferente, deixando sua mãe e seus professores imaginando por quê. O filme venceu o Urso de Prata de direção no Festival de Berlim de 2019.

Spirit – O Indomável

Dir. Elaine Bogan e Ennio Torresan. Nesta animação, uma menina se muda da cidade para o interior e se torna amiga de um Mustang selvagem chamado Spirit.

STREAMING

Godzilla II: Rei dos Monstros

Dir. Michael Dougherty. No filme estrelado por Kyle Chandler, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown, os humanos tentam fazer uma aliança com o monstro. No Telecine.

Abbas Kiarostami e o Cinema Iraniano

O Telecine exibe no fim de semana e no streaming Cópia Fiel, Dez, O Vento nos Levará, Gosto de Cereja e Através das Oliveiras, de Kiarostami, além de 3 Faces, de Jafar Panahi.

Shiva Baby

Dir. Emma Seligman. No filme de estreia da diretora, a jovem Danielle (Rachel Sennott), que é bissexual, fica dividida entre a tradição e a independência. A comédia foi apresentada no Festival de Toronto e no SXSW. Na MUBI.

A Bela e os Cães

Dir. Kaouther Ben Hania. Exibido na mostra Um Certo Olhar em Cannes, o filme baseia-se na história real de uma universitária que enfrenta problemas para registrar o estupro que sofreu por parte de policiais. Na Reserva Imovision.

No Fundo do Poço

Dir. Joey Klein. Exibido no Festival de Toronto e no SXSW do ano passado, um adolescente (Alex Wolff) se envolve com a vizinha (Imogen Poots) e entra para um mundo de drogas e violência, quando sua cidade é tomada pela epidemia de opioides. No Cinema Virtual.

Juventude

Dir. Lula Ali Ismail. Neste primeiro filme de ficção dirigido por uma mulher história do Djibouti, três jovens garotas de diferentes classes sociais ponderam sobre seu futuro: devem ficar no país ou partir para a França? Na Supo Mungam Plus.

Ninotchka

Dir. Ernst Lubitsch. A clássica comédia de 1939, estrelada por Greta Garbo, fala de uma comissária do governo soviético enviada a Paris para acompanhar o comportamento de três representantes do país. No Belas Artes à La Carte.

O Sequestro de Daniel Rye

Dir. Niels Arden Opley e Anders W. Berthelsen. O filme é baseado na história do fotógrafo Daniel Rye (Esben Smed), que viaja para a Síria para documentar a crise dos refugiados do país, em 2013, e é sequestrado pelo Estado Islâmico, ficando quase um ano em cativeiro com outros estrangeiros, inclusive o americano James Foley. Para compra e aluguel na Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.

Santa Maud

Dir. Rose Glass. A religiosa enfermeira Maud (Morfydd Clark) fica obcecada por salvar a alma de sua paciente, uma ex-bailarina (Jennifer Ehle) com uma grave doença. Mas seu passado e forças sinistras são empecilhos. Para aluguel e compra na Apple TV (iTunes), Google Play e Microsoft Films;TV (Xbox) e para aluguel na Looke, NOW, SKY e Vivo Play.