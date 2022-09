Filmes explicam atentado na Olimpíada de Munique, que completa 50 anos; veja dicas

O ataque terrorista contra a delegação israelense nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, completa 50 anos da data em que ocorreu nesta segunda-feira, 5. O fato já foi tema de uma série de documentários e filmes. Confira alguns abaixo:

'Visions of Eight'

O site oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI) disponibiliza um documentário de 1h50 sobre a Olimpíada de 1972. Produzido por David Wolper, conta com oito cineastas, de países diferentes, retratando pontos diversos da competição. A parte dirigida por John Schlesinger (The Marathon) foca especificamente no atentado terrorista.

É possível assistir ao documentário gratuitamente no site do COI (clique aqui).

'Munique' (2005)

Possivelmente a mais conhecida produção que aborde o tema, o longa dirigido por Steven Spielberg aborda a operação israelense de caça dos envolvidos no massacre, integrantes do grupo Setembro Negro. Com Daniel Craig, Eric Bana no elenco.

'Munique, 1972: Um Dia em Setembro' (1999)

Lançado em 1999, o documentário (no original, One Day In September) é narrado por Michael Douglas e venceu o Oscar de Melhor Documentário no ano seguinte. Dirigido por Kevin Macdonald, relata com detalhes os desdobramentos do episódio. Com duração de 90 minutos, o vídeo tem uma entrevista até então inédita com o único terrorista que participou do incidente e não foi morto por Israel, Jamal al-Gashey, cujo paradeiro é desconhecido. Reúne também depoimentos de personagens diretamente envolvidos nas negociações com os terroristas, como oficiais do Comitê Olímpico, da polícia e do governo da Alemanha.

Funcionários do Mossad e parentes dos atletas mortos, entre eles Ankie Spitzer – cujo marido, Andrey, morreu no ataque – também concederam entrevistas para o documentário. Ao Estadão, em 2012, Ankie disse ter ficado “bastante satisfeita” com o resultado do filme, “apesar de termos tido problemas com a versão original, que mostrava imagens chocantes dos corpos” dos atletas mortos.

'Espada de Gideon' (1986)

De 1986, o longa Espada de Gideon trata do plano israelense. Vale destacar que muitos detalhes dos planos foram revelados apenas décadas depois, o que faz da história do filme um tanto quanto incompleta se comparada às produções mais recentes.