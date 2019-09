Filmes de terror para assistir na sexta-feira 13

Nada combina mais com a sexta-feira 13 do que um bom filme de terror. Pensando nisso, Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Caderno 2, elaborou uma lista com algumas das maiores produções do gênero para assistir na sexta mais assustadora do mês.

Confira aqui os trailers e as sinopses

Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chainsaw Massacre, 1974, dir. Tobe Hooper):

Sinopse: Dois irmãos e três de seus amigos vão fazer uma visita ao túmulo de seu avô, no Texas, quando acabam sendo vítimas de um grupo de psicopatas canibais. Para sobreviver, eles precisarão enfrentar o terror causado por Leatherface e sua família.

Jogos Mortais (Saw, 2004, dir. James Wan): Sinopse: Dois estranhos acordam em uma sala sem se lembrar de como chegaram lá. Mas não demora muito até que ambos descubram que são peões em um jogo mortal articulado por um notório assassino em série.