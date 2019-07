Filmes de super-heróis: O que vem por aí em 2019-2020

Capitã Marvel, Vingadores: Ultimato, X-Men – Fênix Negra, Homem Aranha: Longe de Casa. 2019 tem sido um ano movimentado para os filmes de super-heróis no cinema. Se há uma coisa que a indústria atende é o desejo do público, jovem, principalmente, por esses arrasa-quarteirões. Os críticos contestam – dizem que o público é condicionado pela máquina de propaganda a querer ver esses filmes. Pode até ser que seja verdade, mas a máquina de sonhos não está enganando ninguém.

Veja abaixo uma lista atualizada sobre o que sabemos sobre os filmes de super-heróis que estreiam nos próximos meses, entre 2019 e 2020:

Coringa

14 de outubro de 2019

Diretor Todd Philipis. Elenco: Joaquin Phoenix, Zazie Beets, Robert De Niro, Marc Maron, Frances Conroy, Glenn Fleshler.

O que sabemos até agora: Com o sucesso de Mulher Maravilha e na esteira do Esquadrão Suicida, a Warner Bros. decidiu mudar algumas coisas no universo expandido DC e permitir uma leva de filmes desconectados: ou seja, um diretor pode chegar e trabalhar os personagens sem ter de se preocupar com uma linha do tempo. É esse o caso. O diretor de Se Beber Não Case reuniu um elenco nada modesto para contar a história do Coringa, e o clima lembra, pelo que se sabe, o Taxi Driver de Scorsese, situado aqui no início dos anos 1980. O longa foi filmado no fim de 2018.

Aves de Rapina

7 de fevereiro de 2020

Diretora: Cathy Yan. Elenco: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina e Ewan McGregor.

O que sabemos até agora: Margot Robbie usou sua influência em Hollywood para fazer a Warner montar um filme com elenco principal feminino inspirado nos quadrinhos das Aves de Rapina (Birds of Prey). A ideia é introduzir novos personagens que no futuro possam ser material para seus próprios filmes, como a Batgirl. Ewan McGregor vai fazer o vilão, das garras de quem Harlequina e as outras heroínas têm de salvar uma garota.

Os Novos Mutantes

3 de abril de 2020

Diretor: Josh Boone. Elenco: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga.

O que sabemos até agora: O filme foi adiado duas vezes. Era para ter estreado em abril de 2018, foi movido para agosto de 2019 e agora, com a fusão da Fox com a Disney, está agendado para abril de 2020. A obra vai contar a história de um grupo de mutantes jovens, afastados do universo adulto dos filmes da franquia, instalados em um local que deve ter uma energia de casa mal assombrada — uma das explicações é que o filme não ficou “assustador” o suficiente na primeira versão. Novas filmagens vêm sendo feitas ao longo desse tempo também.

Novo filme da Marvel ainda a ser anunciado

1.º de maio de 2020

O que sabemos até agora: Nada oficialmente, na verdade. Mas os relatos da imprensa especializada de Hollywood indicam que pode ser Os Eternos (com Richard Madden e Angelina Jolie), ou mesmo Shang-Chi, mas esse é menos provável. Essa era originalmente a data para o lançamento de Guardiões da Galáxia 3, mas essa sequência foi adiada devido à demissão de James Gunn (recontratado em seguida).

Mulher-Maravilha 2

4 de junho de 2020

Diretora: Patty Jenkins. Elenco: Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal.

O que sabemos até agora: Muito pouco. Mas com os resultados muito bons da primeira parte, tanto de crítica quanto de público, a expectativa é alta. O novo filme se passa em 1984, no contexto da Guerra Fria, com Kristen Wiig como a vilã Cheetah. O longa deveria estrear em novembro de 2019, mas foi adiado para o verão (no hemisfério norte) de 2020.