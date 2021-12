Filmes de Natal para esquecer um ano duro

A árvore já está montada, o peru, descongelando. Mas, para entrar ainda mais no espírito do Natal, não faltam filmes nos serviços de streaming e canais de televisão. Só a Netflix estreia sete longas com Natal ou Noel no título em dezembro, fora outros tantos lançados ainda em novembro, como Um Menino Chamado Natal e A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam, com Vanessa Hudgens. O Apple TV+ vem com especial de Mariah Carey e um desenho com Charlie Brown e sua turma. O canal Lifetime, que também investe bastante na data, colocou no ar 25 produções, 15 delas inéditas.

Entre os principais destaques está Encontro de Natal, estrelado por Fran Drescher, a estrela da série The Nanny. O longa, que é exibido no Lifetime neste domingo,26, às 17h30, na quarta, 29, às 19h20, e no sábado, 1º, às 21h, é a primeira produção LGBTQIA+ de Natal do canal. Drescher faz Kate, a mãe do advogado Hugo (Ben Lewis), que mora em Nova York e vai passar o Natal com ela em Milwaukee. Lá, ele reencontra Patrick (Blake Lee, marido de Lewis na vida real), seu amigo de infância e primeiro crush.

“Acho bacana porque este filme não trata de um personagem nervoso porque vai sair do armário para a família ou porque seus pais não aceitam sua verdade”, disse Drescher em evento de imprensa, por videoconferência. “Meu filho no filme ser gay é apenas um fato. Quero que ele encontre amor e seja feliz em um relacionamento. Eu gostei muito desse ponto de vista. É uma comédia romântica cheia de alegria, em que o casal principal por acaso é do mesmo sexo. O filme inteiro é como o mundo deveria ser.”

Entre 2011 e 2013, a atriz protagonizou Happily Divorced, baseada nas suas experiências com o ex-marido Peter Marc Jacobson, co-criador e co-produtor da série. Nela, Peter (John Michael Higgins) sai do armário, para o choque de sua mulher Fran (Drescher), mas os dois continuam amigos e morando sob o mesmo teto.

“É fundamental celebrarmos todos os tipos de relacionamentos. Os tempos mudaram”, disse ela. “Depois do nosso último governo, bastante conservador, as pessoas saíram as ruas e retomaram sua voz, dizendo que tinham direito de estar aqui. Isso inclui imigrantes, mulheres, negros, gays, trans. Seres humanos são complexos e têm muitas diversidades. Temos de celebrar e não ter medo. Quanto mais vermos isso, mais normalizado fica. Por isso estou feliz de ter feito esses projetos.”

Fran Drescher é judia, mas também se declara budista. Ela cresceu vendo filmes antigos de Natal, como De Ilusão Também se Vive (1947), dirigido por George Seaton, e A Felicidade Não se Compra (1946), de Frank Capra. “Sou cidadã do mundo e gosto de celebrar tudo o que traga alegria, que una famílias, que nos faça sentar em volta de uma mesa com gratidão, que nos ajude a ser mais generosos. Amo o Natal por todas essas razões”, afirmou. Ela costuma montar uma árvore e promover uma festa em que cada convidado deve trazer um enfeite. “Não me importo que tudo combine, mas que sejam memórias das pessoas que trouxeram os enfeites. É o espírito desse feriado que celebro.”

Enquanto isso, o Disney+ vem com Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar, com direção de Dan Mazer, que reimagina os clássicos estrelados por Macaulay Culkin no início dos anos 1990 nos dias de hoje. “Não é uma refilmagem, é uma história diferente”, disse Rob Delaney (de Catastrophe), em entrevista ao Estadão. “Eu entendo quem desconfie de outro filme neste universo. Mas, quando li o roteiro, achei muito divertido”, completou.

No filme, Delaney é Jeff McKenzie, que, com sua mulher Pam (Ellie Kemper, de Unbreakable Kimmy Schmidt), tenta vender sua casa. Os dois não conseguem mais mantê-la desde que Jeff perdeu seu emprego. O Natal já promete, porque o insuportável irmão de Jeff, o bem-sucedido Hunter (Tim Simons), vai passar o feriado com eles, junto com a mulher e o filho.

Nada que está ruim não pode piorar. Em uma “open house” para atrair possíveis compradores, os McKenzie recebem a visita de Carol (Aisling Bea) e seu filho Max (Archie Yates, que roubou a cena como o melhor amigo do personagem-título de Jojo Rabbit). E, logo depois, Jeff e Pam dão a falta de uma relíquia de família que pode valer milhares de dólares. É aí que resolvem invadir a casa de Carol e Max, que foi esquecido pela família em viagem para o Japão. O filme atualiza para o século 21 certos temas, como a motivação dos ladrões.

“Depois da pandemia, é legal poder assistir algo alegre e bobo. Eu sinto orgulho de poder ser parte do Natal de tantas famílias”, disse Aisling Bea.

ESPÍRITO NATALINO

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam (Netflix)

Vanessa Hudgens volta em dose tripla nesta terceira aventura da série, em que a princesa Stacy pede a ajuda de Fiona e de Margaret para recuperar uma joia de valor inestimável.

Um Menino Chamado Natal (Netflix)

Em busca de seu pai, Nikolas (Henry Lawfull) acaba em uma terra mágica habitada por elfos, nesta história de origem do Papai Noel.

Te Prego Lá Fora – Especial de Natal do Porta dos Fundos (Paramount+)

Com a irreverência de sempre, o grupo conta a história de Jesus como aluno do ensino médio. Para que ninguém suspeite que é o Messias, ele tenta fazer coisas más.

Snoopy apresenta: Feliz Ano Novo, Lucy! (Apple TV+)

Os especiais de Natal de Charlie Brown são uma tradição. Aqui, Lucy resolve fazer uma festa de Ano Novo depois de ter um Natal frustrante.

O Natal Foi Cancelado (HBO Max)

No filme, Dermot Mulroney é um viúvo namorando a antiga inimiga de escola de sua filha Emma (Hayley Orrantia), que vai fazer de tudo para separar o casal.

Ted Lasso: O Bigode Natalino Desaparecido (Apple TV+)

Para quem já está com saudade do espírito natalino permanente de Ted Lasso, o Apple TV+ lançou um curta em stop motion (disponível também no YouTube). E, claro, há um episódio natalino fora de época na segunda temporada (Carol of the Bells).