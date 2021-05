Filmes de 007 continuarão nos cinemas após acordo com a Amazon

Os filmes de James Bond continuarão nos cinemas, apesar de a Amazon.com ter adquirido o estúdio MGM, dono da franquia das aventuras de ação, disseram os produtores em um comunicado à revista Variety, nesta quarta-feira,26.

"Estamos comprometidos a continuar a fazer filmes de James Bond para as plateias de cinema de todo o mundo", disseram os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, que comandam a Eon Productions sediada em Londres, em um comunicado obtido pela Variety.

A franquia James Bond é amplamente considerada a joia da coroa da MGM, estúdio lendário que fechou um acordo de venda de US$ 8,45 bilhões, na quarta-feira, com a Amazon, o que proporciona à sua plataforma de streaming de televisão e filmes um acervo imenso de filmes e programas de TV.

Os filmes de 007 já renderam quase US$ 7 bilhões nas bilheterias mundiais, de acordo com o MGM.

O próximo deles, 007 - Sem Tempo para Morrer, deve estrear nos cinemas em setembro depois de vários adiamentos causados pela pandemia de coronavírus, que fechou salas de exibição de todo o planeta.

Será o quinto e último com Daniel Craig no papel do agente secreto britânico. Seu substituto ainda não foi anunciado.

Assista ao trailer: