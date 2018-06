Filmes clássicos de David Bowie podem ser vistos gratuitamente no MIS

David Bowie morreu há exatos dois anos. Além de músico e compositor, o camaleão do rock, que completaria 71 anos no último dia 8 de janeiro, também atuou em diversos filmes. Para homenageá-lo, o Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe neste sábado, 13, uma mostra com três filmes de Bowie.

A primeira sessão começa às 15h, com exibição de Labirinto: A Magia do Tempo (1986). Em seguida, o documentário Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1973) será exibido às 17h e, por último o museu exibirá uma versão remasterizada de O Homem Que Caiu Na Terra (1976), às 19h.

Os ingressos para cada sessão devem ser retirados gratuitamente na rcepção do MIS com uma hora de antecedência. Mais informações da mostra estão disponíveis no site oficial do museu.

Mostra David Bowie

Quando: Sábado, 13 de janeiro, às 15h

Onde: Museu da Imagem e do Som - Avenida Europa, 158 , Jardim Europa - São Paulo

Quanto: Entrada Gratuita

Classificação: 16 anos

Ziggy Stardust and The Spiders From Mars

O Homem Que Caiu na Terra

Labirinto: A Magia do Tempo