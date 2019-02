Filmes brasileiros disputam com 'Roma' nos Prêmios Platino

O filme mexicano Roma, do cineasta Alfonso Cuarón, que lidera as indicações ao Oscar de 2019 competindo em 10 categorias, foi o mais lembrado também entre os indicados aos Prêmios Platino, que consagra as melhores produções cinematográficas ibero-americanas do último ano.

Os indicados para a edição deste ano da premiação foram revelados esta semana e Roma lidera, competindo em 10 categorias, incluindo melhor filme de ficção e melhor diretor.

Na categoria de melhor filme de ficção, Roma concorre com algumas produções brasileiras, Benzinho (co-produção com Uruguai), As Herdeiras (co-produção com Paraguai e Uruguai), O Grande Circo Místico (co-produção com Portugal), Pedro e Inês (também com co-produção com Portugal), Vermelho Sol (co-produção com Argentina) e Tarde Para Morrer Jovem (co-produção com Chile e Argentina).

Na mesma categoria estão ainda A Son of a Man (Equador), Averno (Bolívia e Uruguai), Campeones (Espanha), Cocote (República Dominicana e Argentina), Dry Martina (Chile e Argentina), El Ángel (Argentina e Espanha), El Reino (Espanha), La Familia (Venezuela e Chile), La Noche de 12 Años (Espanha, Argentina e Chile), Museo (México), Pájaros de Verano (Colômbia e México), Sergio e Serguéi (Espanha e Cuba) e Winãypacha (Peru).

Na categoria de direção, em que concorre Alfonso Cuarón, favorito ao Oscar, a cineasta Carolina Jabor é a única brasileira entre os indicados.

Mais brasileiros na disputa

Na categoria de música, Chico Buarque e Edu Lobo concorrem pelo trabalho em O Grande Circo Místico. A trilha sonora composta pelos dois para o musical teatral de 1982 foi reaproveitada no filme de Cacá Diegues, que contou também com regravações e faixas inéditas.

Também por O Grande Circo Místico, Jesuíta Barbosa concorre na categoria de melhor ator, que tem ainda na disputa Rodrigo Santoro pelo filme cubano Un Traductor. Entre os 20 indicados, estão ainda nomes de peso como o espanhol Javier Bardem, por Todos Lo Saben, e o argentino Chino Darín, filho de Ricardo Darín, por La Noche de 12 Años.

A atriz Grace Passo é a única representante brasileira na categoria de melhor atriz, que inclui as indicadas ao Oscar por Roma Yalitza Aparicio e Marina de Tavira. A estrela espanhola Penélope Cruz também concorre, por Todos Lo Saben.

Entre as produções de animação, a única brasileira que concorre é Peixonauta. Já entre os documentários, competem os filmes brasileiros Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi, e O Processo, de Maria Ramos.

Entre as categorias de televisão, as séries brasileiras 1 Contra Todos, da Fox, e Sob Pressão, da Globo, concorrem como melhor minissérie ou telessérie. Também por essas duas séries, respectivamente, concorrem os atores brasileiros Sílvio Guindane e Julio Andrade.

Ainda por Sob Pressão, a atriz Marjorie Estiano concorre ao prêmio de atuação feminina em série. Na mesma categoria, compete a também brasileira Emanuelle Araújo, por Samantha!, da Netflix Brasil.

A lista completa de indicados aos Prêmios Platino pode ser acessada no site da premiação.

Este ano, em sua sexta edição, a cerimônia de entrega dos Prêmios Platino será em 12 de maio no Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, na Riviera Maya, no México.