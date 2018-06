Filme vencedor do Grande Prêmio de Cannes é um dos destaques do Cine Ceará

O 28° Cine Ceará divulgou nesta quinta-feira a lista dos oito filmes selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem, escolhidos dentre quase 300 inscritos.

O grande destaque da 28ª edição é uma coprodução de Brasil, Portugal e França: Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, vencedor do Grande Prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cannes.

Dentre os escolhidos para a mostra de longas estão três brasileiros. A estreia nacional é a ficção O Barco, de Petrus Cariry (Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois).

Eduardo Galeano Vagamundo, de Felipe Nepomuceno, e Anjos de Ipanema, de Conceição Senna, que compõem a lista, farão sua estreia mundial. O longa mostra um famoso jogador de futebol que, ao ver sua carreira em declínio entra, em uma odisseia delirante em que confronta o neofascismo, se envolve com a crise de refugiados, modificação genética, até a busca pela origem da genialidade. O filme terá sua primeira exibição no Brasil durante o festival.

Também estão na disputa quatro longas que terão première nacional: o espanhol Petra, de Jaime Rosales, e o chileno Cabras de Merda, de Gonzalo Justiniano.

Além de dois colombianos, a ficção Amália, a Secretária, de Andrés Burgos, e o documentário Senhorita Maria, a Saia da Montanha, de Rubén Mendoza.

Na parte competitiva de longas serão agraciados com o troféu Mucuripe os vencedores nas categorias Melhor Filme, Direção, Fotografia, Edição, Roteiro, Som, Trilha Sonora Original, Direção de Arte, Ator e Atriz.

Convidado do festival, o jornalista Rodrigo Fonseca assina a curadoria dos longas junto com Margarita Hernández, coordenadora geral do Cine Ceará; e Wolney Oliveira, diretor do festival.

Posteriormente o Cine Ceará divulgará o resultado dos selecionados para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, para a Mostra Olhar do Ceará, os filmes que terão exibição especial e a programação completa do festival.

O 28º Cine Ceará é uma promoção da Universidade Federal do Ceará (UFC), através da Casa Amarela Eusélio Oliveira, com apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, do Ministério da Cultura, via Secretaria do Audiovisual, e Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secultfor.

A realização é da Associação Cultural Cine Ceará e Bucanero Filmes. Patrocínio: M. Dias Branco, Banco do Nordeste e Café Santa Clara

O Festival acontece entre os dias 4 e 10 de agosto em Fortaleza.

Confira abaixo a lista dos oito filmes da Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem:.

- Amália, a Secretária, Andrés Burgos. Ficção. 103 min. Colômbia. 2017 (Première Nacional).

- Anjos de Ipanema, Conceição Senna. Documentário. 90 min. Brasil. 2018 (Première Mundial).

- Cabras de Merda, Gonzalo Justiniano. Ficção. 118 min. Chile. 2017 (Première Nacional).

- Diamantino, Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Ficção. 92 min. Brasil, Portugal, França. 2018 (Première Nacional).

- Eduardo Galeano Vagamundo, Felipe Nepomuceno. Documentário. 72 min. Brasil. 2018 (Première Mundial).

- O Barco, Petrus Cariry. Ficção. 72 min. Brasil. 2018 (Première Nacional).

- Petra, Jaime Rosales. Ficção. 107 min. Espanha. 2018 (Première Nacional)

- Senhorita Maria, a Saia da Montanha, Rubén Mendoza. Documentário. 90 min. Colômbia. 2017 (Première Nacional). EFE