Filme sobrenatural 'O Juízo' tem vídeo exclusivo liberado ao 'Estado'

O Juízo, novo filme sobrenatural do diretor Andrucha Waddington, teve um vídeo exclusivo dos bastidores liberado nesta segunda-feira, 11, para o Estado, com depoimentos da roteirista, Fernanda Torres e do ator, Felipe Camargo. O longa, exibido na 43.ª Mostra Internacional de Cinema, gira em torno de um plano de vingança que atravessou os séculos, contra uma família que desconhece o carma que carrega.

A produção narra a história de Augusto Menezes (Camargo) e Tereza (Carol Castro), um jovem casal que está em profunda crise após o marido perder o emprego e se afundar ainda mais no alcoolismo. A aparente solução para os problemas surge quando eles decidem sair da casa na cidade e se mudar para uma antiga fazenda que o marido herdou do avô, levando consigo Marinho (Joaquim Torres Waddington em sua estreia no cinema), único filho do casal.

No entanto, nem Augusto e nem Tereza tem a menor noção do carma que a propriedade carrega. A situação começa a fugir do controle quando a história do casal se cruza com a do escravo Couraça e de sua filha Ana (vividos por Criolo e Kênia Bárbara), que estão decididos a por em prática, um plano de vingança que carregam há duzentos anos contra a família de Augusto, devido a uma traição que ocorreu no passado.

Com elenco de peso, o longa também conta com a presença ilustre de Fernanda Montenegro, como a espírita Marta Arantes e Lima Duarte, como o joalheiro Costa Breves. No vídeo, Felipe Camargo e Fernanda Montenegro falam um pouco sobre como foi trabalhar ao lado da dupla.

O ator Fernando Eiras também reforça o elenco do filme como Doutor Lauro, psiquiatra que também passa a se relacionar com a família. O Juízo tem data de estreia nos cinemas prevista para 5 de dezembro.

Veja o trailer logo abaixo