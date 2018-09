Filme sobre Tancredo Neves vence Festival de Cinema Brasileiro de Miami

O thriller médico O Paciente, de Sérgio Rezende, foi vencedor da 22ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Miami.

Com Othon Bastos interpretando Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito após o regime militar, o filme revela detalhes de sua misteriosa morte às vésperas da posse.

"É difícil para as pessoas olharem para trás, ver de onde as coisas estão vindo. Acho importante contar esse trecho da história, pois acredito que tenha sido determinante para o cenário político atual", afirma o diretor. "O interesse do filme não é fazer acusações, dizer se foi esse ou aquele que matou Tancredo. É uma conjunção de fatos em que ele é o personagem chave. Há mil sutilezas na história e a gente tem que procurar ser honesto com o que está narrando", conclui.

A mostra reuniu oito longas, escolhidos por Anna Marie de la Fuente, Flavia Guerra e Carlos Gutierrez. Além de O Paciente, também concorreram Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor; Benzinho, de Gustavo Pizzi; As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra; Berenice Procura, de Allan Fiterman; e as comédias Correndo Atrás, de Jeferson De; Uma Quase Dupla, de Marcus Baldini, e Antes Que Eu Me Esqueça, de Tiago Arakilian.

Leia a crítica de 'O Paciente'