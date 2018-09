Filme sobre Mujica é premiado pela Unesco no Festival de Veneza

VENEZA — O documentário de Emir Kusturica sobre o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, foi premiado neste sábado, 8, pelo Conselho Internacional de Cinema e Televisão (CICT) da Unesco, um prêmio paralelo do Festival de Veneza.

O cineasta projetou fora de competição o filme El Pepe, Uma Vida Suprema e o apresentou em entrevista coletiva junto com Mujica, a quem elogiou como alguém "único" e "inspirador".

Seu documentário recebeu o prêmio Enrico Fulchignoni do Conselho Internacional de Cinema e Televisão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Entre os múltiplos premiados pelos críticos e por organizações culturais também está o filme Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, que recebeu o prêmio SIGNIS da Associação Católica Mundial para a Comunicação.

Por sua vez, o filme José, de Li Cheng, sobre a vida de um homossexual em Guatemala, ganhou o prêmio Queer Lion.

O Festival de Veneza termina no sábado com a entrega do Leão de Ouro, entre outros prêmios, a um dos 21 filmes que compõem sua Seleção Oficial, com obras dos mexicanos Cuarón e Carlos Reygadas e do argentino Gonzalo Tobal, entre outros.