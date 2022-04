Filme sobre David Bowie com cenas inéditas do artista é apresentado na CinemaCon

Imagens inéditas de David Bowie foram reveladas nesta terça-feira, 26, na convenção CinemaCon em Las Vegas, como uma prévia de uma obra alternativa sobre o músico, que também é narrada por ele.

Moonage Daydream estreará no próximo mês no Festival de Cannes antes de ir para as salas de cinema em setembro. É o primeiro filme sobre o artista a ser aprovado por seus procuradores, que deram ao diretor Brett Morgen acesso a milhares de horas de entrevistas.

"Bowie não pode ser definido. Ele pode ser experimentado", comentou Morgen na conferência que reúne os proprietário de salas de cinema. "Projetamos Moonage Daydream para ser uma experiência cinematográfica e para dar ao público o que ele não pode ter de um livro ou de um artigo".

A produção não é uma obra biográfica, nem um documentário tradicional. Ele mistura algumas das canções de Bowie, clipes de shows, gravações de fãs e uma série de imagens abstratas e surreais para criar "uma extravagância visual e auditiva", disse o produtor Bill Gerber (Nasce Uma Estrela).

O diretor passou dois anos revisando as filmagens do Bowie. Ele foi auxiliado por Tony Visconti, que foi o produtor musical de longa data do cantor e fez parte da equipe de som do vencedor do Oscar Bohemian Rhapsody.

Os espectadores da CinemaCon viram vários clipes do filme, incluindo Bowie interpretando Hallo Spaceboy e Heroes. "Acho que é nossa responsabilidade criar o século 21 em 1971", diz Bowie na obra. "Nós queríamos varrer tudo no passado. Questionamos todos os valores estabelecidos e todos os tabus. Era tudo lixo e todo lixo é maravilhoso".

O filme será lançado nos Estados Unidos pela produtora e distribuidora Neon, que também apresentou clipes de Crimes of the Future na CinemaCon deste ano. Dirigido por David Croneberg (Crash - Estranhos Prazeres), o filme de terror é ambientado em um mundo onde os humanos são forçados a acelerar sua evolução com transplantes de órgãos e modificações corporais para sobreviver a seu ambiente em transformação.

O pesado trailer lançado na convenção da indústria cinematográfica mostra uma mulher cortando um tronco com as unhas e um homem com um par de orelhas extras costuradas em sua testa. Protagonizado por Kristen Stewart, Viggo Mortenson e Léa Seydoux, o filme também será lançado em junho.

"Foi um filme difícil, extremo e incomum", disse Croneberg à AFP. "O Festival de Cannes é o lugar perfeito para isso", acrescentou ele. "É realmente uma meditação sobre onde o mundo está indo, para onde o ambiente está indo e como ele afeta o corpo (...) Não é um filme sobre mudança climática, mas fala sobre onde estamos indo, e é interessante porque eu escrevi este roteiro há 20 anos".

A CinemaCon teve início na segunda-feira, 25, e terminará na quinta-feira, 28.