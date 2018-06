Filme sobre corrupção no Brasil é premiado na Itália

LUCCA, Itália — O filme O Clube dos Canibais, dirigido pelo brasileiro Guto Parente, venceu neste domingo, 15, o concurso internacional de longa-metragens do Festival de Cinema de Lucca, na Itália.

Segundos os jurados, o longa venceu por causa da "feroz ironia com a qual ele conta a violência do poder usando o gênero horror como chave para entender a realidade".

A história do filme gira em torno de um casal muito rico, que organiza jantares no seu iate. Nos encontros, eles oferecem aos seus convidados carne humana, representando uma metáfora de terror que confronta a situação política do Brasil.