Filme sobre Chacrinha ganha trailer oficial; veja

Foi divulgado nesta terça, 2, o trailer oficial de ‘Chacrinha: O Velho Guerreiro’, cinebiografia do apresentador que fez história no rádio e na TV entre as décadas de 1950 e 1980. Com direção de Andrucha Waddington, o longa-metragem traz Eduardo Sterblitch e Stepan Nercessian dividindo-se entre duas fases da vida de Abelardo Barbosa: a chegada ao Rio de Janeiro como um jovem pernambucano aspirante a radialista; e o ícone do humor que eternizou bordões como “Quem não se comunica se trumbica” e “Quem quer bacalhau?”.

Com roteiro assinado por Cláudio Paiva, o filme aborda tanto a personalidade carismática de Chacrinha em frente às câmeras quanto a relação conturbada que tinha com sua mulher, Florinda, interpretada por Amanda Grimaldi e por Carla Ribas. Pelo trailer, é possível ver que histórias já conhecidas sobre o apresentador, como o concurso de cães pulguentos que infestou os estúdios da Rede Globo e o suposto romance com Clara Nunes (Laila Garín), também aparecerão na trama.

No elenco de ‘Chacrinha: O Velho Guerreiro’ ainda estão Gianne Albertoni (Elke Maravilha), Rodrigo Pandolfo (Jorge), Thelmo Fernandes (Boni) e Karen Junqueira (Rita Cadillac). A estreia do filme está marcada para o próximo dia 25.

Assista ao trailer abaixo: